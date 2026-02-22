　
地方 地方焦點

南市五大守護安全「馬」上動起來　烈火小英雄體驗救援

▲南消五大隊仁德分隊舉辦烈火小英雄活動，吸引親子踴躍參與體驗。（記者林東良翻攝，下同）

▲南消五大隊仁德分隊舉辦烈火小英雄活動，吸引親子踴躍參與體驗。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導


迎春時節，為讓安全觀念「馬」上扎根，台南市消防局第五大隊仁德分隊22日在分隊車庫舉辦「烈火小英雄」體驗活動，吸引眾多親子踴躍參與，現場笑聲與水柱交織，寓教於樂的互動設計，讓防災意識在歡樂氛圍中自然萌芽。

▲南消五大隊仁德分隊舉辦烈火小英雄活動，吸引親子踴躍參與體驗。（記者林東良翻攝，下同）
活動內容豐富多元，孩子們換上帥氣消防衣，親身體驗著裝流程，化身小小消防員；搭乘雲梯車登高遠眺，感受消防人員執勤時的高空視角；在專業指導下操作心肺復甦術（CPR）按壓技巧，並實際握持瞄子體驗射水威力，了解滅火器材的運作原理。


除了體驗項目，現場也安排住警器安裝教學與用火用電安全宣導，提醒民眾延長線不可超載、插頭應固定牢靠，落實「人離火熄」原則。透過情境式教學與實際操作，讓安全觀念不再停留在口號，而是成為生活中的日常習慣。

▲南消五大隊仁德分隊舉辦烈火小英雄活動，吸引親子踴躍參與體驗。（記者林東良翻攝，下同）
消防局長楊宗林表示，市府持續推動防災教育向下扎根，希望透過親子互動，把安全的種子帶回每個家庭，攜手邁向零災害的願景。第五大隊大隊長陳坤宗也指出，守護安全需要全民共同參與，藉由實際體驗提升社區自主應變能力，讓防災真正融入生活、接地氣。

▲南消五大隊仁德分隊舉辦烈火小英雄活動，吸引親子踴躍參與體驗。（記者林東良翻攝，下同）
當孩子穿上消防衣的那一刻，不只是角色扮演，更是一堂關於責任與勇氣的課。安全，不等意外發生才想起；從現在開始，「馬」上行動，才能讓家園更安心。

