南投續辦竹產業推廣活動　「竹夢森活・與竹共鳴」228連假登場

▲113年鹿谷小半天竹夢森活節開幕，南投縣長許淑華與逾千民眾體驗竹筒飯DIY。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

南投縣政府致力於推動竹產業升級並實踐竹林資源永續管理，將於2月27、28日在鹿谷鄉小半天石馬公園舉辦115年度南投縣竹產業推廣活動－「竹夢森活・與竹共鳴」，活動結合日常生活應用與永續理念，將傳統竹材轉化為高附加價值的文創與友善環境產品，引導民眾透過五感體驗認識「以竹代木」的嶄新風貌。

縣政府指出，今年活動特別強調「與竹共鳴」，規劃四大體驗主軸，讓竹材從原料層次躍升為兼具實用與文化價值的生活物件，包括：1. 竹產業市集：匯集在地青農與竹工藝師，展示從日常生活用品到文創工藝的多元應用；2. 美食製作體驗：推廣「帶著竹餐具吃美食」，民眾可親手製作醬筍丸子，感受產地到餐桌的永續美味；3. 工寮風茶席：在竹林與櫻花景致下，融合南投茶文化與竹編美學，筍寮、茶寮、牛車寮打造具鄉村意象的療癒茶席；4. 竹夢工場體驗：由專業工藝師指導，透過「竹藝創作DIY」讓民眾親手觸摸竹材溫潤質地，深化對永續竹林業的認同。

縣長許淑華表示，竹子具備生長迅速、高固碳率及循環再生等顯著優勢，是落實「淨零排放」願景的綠色資源，而該縣擁有全台最豐富的竹林生態，將積極轉化這項天然優勢為減碳績效，讓竹產業成為推動永續發展的重要引擎。

縣府說明，今年度延續113及114年竹夢森活節活動，持續帶動小半天地區的竹文化產業與促進整體竹製品及筍製品的推廣，加深大眾對於竹產業的認識及瞭解，並透過活動邀請民眾一同走入竹林，在農村體驗與竹林的交融中，感受南投獨有的竹境魅力。