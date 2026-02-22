共和黨鬆口氣！分析：推翻關稅「反而送川普大禮」　原因曝光

▲ 布雷克認為，最高法院裁決實際上拉了川普一把。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國聯邦最高法院20日推翻川普對等關稅政策，這項裁決被視為川普2.0最重大挫敗，卻可能意外成為他的救命符。CNN記者布雷克（Aaron Blake）分析，最高法院此舉雖重創川普招牌經濟政策，長遠來看反而可能讓他避開關稅戰持續傷害白宮與共和黨的政治危機。

改用新法反遭限縮 關稅權力大幅削弱

最高法院裁定川普援引1977年《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收對等關稅違憲後，川普隨即改採1974年《貿易法》第122條，宣布對全球商品加徵10%關稅，不到24小時內又上調至15%，更聲稱這項判決讓他徵收關稅的能力「更強大」，但CNN直指這並非事實，川普的關稅權力已被大幅限縮。

《貿易法》第122條規定，關稅上限為15%，有效期僅150天，到期後須經國會同意才能延長。相較IEEPA賦予總統快速調整關稅、隨時施壓他國的彈性空間，新法律框架對川普構成限制。首席大法官羅伯茲（John Roberts）在判決書註腳中特 別指出，其他關稅授權法規都包含程序前提、所屬機關認定及對稅率、期限和適用範圍的明確限制。

且康乃爾法學院網站指出，啟動第122條需證明美國面臨嚴重國際收支問題或美元急貶風險，川普是否符合這些條件仍充滿疑慮。此外，近期兩院多數議員已投票反對川普的關稅政策，使得150天後獲得國會延長的可能性微乎其微。

經濟數據慘淡 民調支持度狂跌

關稅戰已對川普造成實質政治傷害，美國經濟分析局（BEA）公布的數據顯示，2025年第4季GDP年增長率僅1.4%，創下2016年來倒數第2差成績。民調專家席佛（Nate Silver）的統計更顯示，自去年4月2日宣布對等關稅以來，川普的經濟淨支持度從正6跌至負12。CNN上月的民調也指出，有62%美國民眾不認同川普關稅政策，僅37%支持，連共和黨選民都有25%反對。

共和黨暗自慶幸 卸下期中選舉包袱

部分共和黨人私下對判決表示欣慰，認為法院替黨內卸下短期政治包袱。過去一年來許多國會共和黨人既不願正面挑戰川普，又難以為違背自由市場傳統的關稅路線背書。如今進入期中選舉年，黨內開始反思是否該繼續讓川普以關稅豪賭，將經濟風險綁在共和黨身上。

大法官戈薩奇（Neil Gorsuch）在協同意見書中似乎呼籲國會應透過立法處理貿易事務，而非任由總統單方面行動。不過布雷克指出，心高氣傲的川普一定不希望被認為是向最高法院或黨內壓力低頭，但若他執意大打關稅牌，恐怕錯失這次由最高法院強制降溫帶來的政治緩衝機會，等於把送上門的大禮往外推。