開工就行善！台南做工行善團赴關廟會勘　啟動新春首場修繕

▲台南做工行善團大年初六前往關廟區進行開春首場修繕會勘。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



為落實市長黃偉哲「希望家園」施政理念，台南市勞工局號召「做工行善團」長年投入弱勢勞工房屋修繕，農曆春節假期甫結束，勞工局長王鑫基22日大年初六即偕同修繕專業團隊，前往關廟區啟動開春首場修繕案會勘，實地評估受損房舍狀況，以實際行動為弱勢家庭點亮希望。



此次關懷個案為居住在關廟區的陳姓長者，34年次，現年80餘歲，3名子女分別為53歲、51歲與49歲，皆為輕度身心障礙者。家庭經濟來源有限，房屋年久失修卻無力負擔高額維修費用，居住環境亟待改善。



會勘現場，勞工局與各工會專業團隊逐一檢視屋頂、牆面與結構安全，針對漏水與老舊設施等問題進行詳細評估，並初步擬定後續修繕期程與分工，盼以最快速度完成整修，讓案主一家能擁有安全、遮風避雨的居所。市議員陳皇宇服務處團隊也到場關心；台南市餐飲業職業工會監事會召集人劉檄穆則致贈石墨烯枕頭，表達社會溫暖與支持。



王鑫基局長表示，許多弱勢勞工面臨房屋毀損時，往往無力承擔龐大修繕費用，所幸有做工行善團各工會專業技術與愛心投入，讓困境家庭得以重建生活基礎。尤其大年初六適逢週日，多數人仍在休假或準備開工之際，志工們卻選擇放下個人時間，投入會勘行程，令人敬佩。



他也感謝志工夥伴「開工即行善」的行動力與熱忱，這份不辭辛勞的付出，不僅修補了老屋，更修補了生活的裂縫，為台南打造「希望家園」注入最真誠、也最堅實的力量。