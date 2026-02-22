台南山上花園水道博物館「水語森林」「唧筒象」　成走春新地標

▲台南山上花園水道博物館中央圓環「水語森林」定時噴灑水霧，霧氣繚繞成為春節焦點。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



春節期間走春哪裡最有「仙氣」？位於台南山區的山上花園水道博物館園區霧氣繚繞、象鼻吐霧，宛如水氣森林，中央圓環新設公共藝術「水語森林」與入口廣場「唧筒象」一靜一動、相互呼應，成為年節期間最吸睛的新地標，春節期間吸引將近2萬人次入園，營收突破120萬元，人氣與買氣雙雙升溫。



園區中央圓環「水語森林」以不鏽鋼打造層層雲朵造型，懸立林間，結合定時水霧系統，霧氣自林間緩緩升起，在陽光折射下泛起微光，營造如夢似幻的水源意象。館方指出，該處在日治時期原為噴水池所在地，後因設施變遷逐漸荒廢，此次透過藝術再造，不僅重現歷史場景，也讓水道文化以當代語彙重新被看見。



入口廣場則由昔日唧筒室意象轉化而成的「唧筒象」迎賓。圓潤可愛的造型融入唧筒結構元素，長鼻不時噴出細霧，吸引不少親子駐足拍照打卡，成為入園後第一個互動節點。霧氣升起的瞬間，孩子驚呼、相機快門聲此起彼落，也讓整座古蹟園區多了幾分靈動氣息。



自來水公司表示，為善盡企業社會責任並推廣水文化意象，投入約2500萬元，於園區規劃設置7座大型公共藝術，結合水道歷史脈絡與場域景觀，預計今年4月前全數完工。目前率先亮相的「水語森林」與「唧筒象」已成為代表性作品，後續作品也將陸續登場，持續豐富園區景觀層次。



館方強調，公共藝術不只是裝飾，而是串聯歷史建築、草地與參觀動線的橋梁，讓民眾在行走之間，自然理解水資源得來不易與水道工程的歷史價值。當霧氣在林間升起，彷彿時光倒流，也提醒著城市發展始終離不開水的滋養。新春走春，與其匆匆拍照離開，不妨慢下腳步，讓水霧與歷史對話。在這座百年水道園區裡，藝術不只是景，更是記憶與未來交會的風景。