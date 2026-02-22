26歲女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！　他臨上陣女友突來電

▲英國AV女優邦妮誓言要繼續打破自身千人斬性愛紀錄。（圖／翻攝自IG／@bonnie_blue_xox，下同）



記者王佩翊／綜合報導

英國26歲成人女優邦妮（Bonnie Blue，本名Tia Billinger）曾在12小時內與1057名男子激戰爆紅。如今她再次引爆話題，她2月7日舉辦第二場「千人斬」活動，揚言打破自己上一次的千人斬紀錄。她更大膽宣告開放無套性愛，為了增加受孕機率，還特地將日期改到排卵高峰期。

根據《太陽報》報導，邦妮原定要在1月17日進行這項性愛挑戰，但她特別將活動日期延後至2月7日，理由竟是要「配合排卵高峰期」，藉此提高懷孕機率。這個大膽宣言也意味著活動將以「無套性愛」作為噱頭吸引參與者。活動當天，約有400名男子在豪宅外大排長龍，屋內樓梯和紅地毯區域也擠滿了戴著面罩的參與者，場面相當驚人。

然而活動現場卻發生超尷尬插曲，一名戴著藍色滑雪面罩的男子正準備與其他3人一起進房「多人運動」時，女友竟在關鍵時刻來電，嚇得他趕緊比手勢要大家噤聲，接著走到房外接聽電話，讓其他3名參與者面面相覷，現場氣氛瞬間凝結。目前仍不知該名男子最終是否成功參與挑戰。

對於外界關心的性病防治問題，邦妮在活動前接受訪談時表示，她建立了嚴格的篩選機制。她會親自下樓查驗參與者身分證，接著帶人上樓填寫同意書，並要求拍攝身分證及手持證件照片。最重要的是，所有參與者都必須提交最新的性病檢驗報告，她也會詳細記錄每個人的聯絡方式，以備不時之需。

事實上，這已經是邦妮第二次舉辦這類爭議性活動。在一年前的第一場「千人斬」中，同樣發生過一起荒謬事件：一名剛滿19歲的青年正在隊伍中等待時，被趕來的母親當場抓包。這名母親在現場大聲斥責，「把衣服穿上，不然我就叫警察來抓你！現在就把衣服穿上，給我出來。」少年聽到母親的呼喊後手忙腳亂地穿上外套，而其他排隊男子則試圖安撫這位憤怒的母親。

這名母親並未善罷甘休，持續在場大叫並威脅要報警處理，母子倆從豪宅內一路拉扯到戶外，讓在場排隊的數百名男子全看傻了眼。這段過程被前往拍攝活動的TikTok網紅貝沃（Beavo）全程錄影。