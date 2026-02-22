快訊／陳光復狀況好轉！　睜眼對家屬聲音有反應、昏迷指數進步

▲澎湖縣長陳光復。（圖／翻攝自陳光復臉書）



記者杜冠霖／台北報導

澎湖縣長陳光復過年期間在澎湖縣文化局演藝廳發紅包時不慎重摔，一度無呼吸心跳（OHCA），緊急送往醫院搶救。時隔數日，家屬今（22日）透過陳光復臉書專頁發文表示，這幾天在他耳邊輕聲說話，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應。看著昏迷指數從入院時的3，進步到現在的6，醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，雖然肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內，會持續密切注意。目前陳光復仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。

陳光復臉書貼文表示，這幾天，對我們守候在高雄的家人來說，最溫暖的力量莫過於從家鄉澎湖傳來的每一聲祈禱。今天早上，收到馬公長老教會教友們傳來的影片，聽著大家齊心獻詩《我要仰望耶和華》，看著教友們為光復全心祈禱。歌詞裡唱著：「我的對敵啊，不用向我誇口！我有跌倒要再起來...我在黑暗中，祂作我的光。」這段話，就像是光復現在最真實的寫照。要向大家報告：光復真的聽見了，他也正在努力。

​

陳光復家屬表示，這幾天，我們在耳邊輕聲對他說著大家對他的愛，他睜開了眼睛，眼球也跟著有了反應。看著昏迷指數從入院時的 3，進步到現在的 6，我們看見他的生命韌性，也看見了上帝的應允。

家屬透露，​醫療團隊正全力穩定他的血栓狀況，指數已逐日下降，並增加了營養補給。醫師提到，光復的心臟、肝腎等基礎指數都非常健康，這證明了他的身體底子很好，擁有「跌倒要再起來」的最強後盾。雖然肺部因急救時有些許積水，但醫師強調都在可控範圍內，會持續密切注意。

​

家屬表示，目前陳光復仍處於關鍵觀察期，雖然艱辛，但每一步都走得穩健持平。醫師提醒我們要給病人時間與耐心，而我們相信，祂必導光復到光明中，「請大家繼續為光復加油，讓我們一起守望。每一位不曾放棄、為光復祈禱的您，不論您以何種形式與宗教祝禱，我們真的感謝您」。

