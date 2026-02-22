　
地方 地方焦點

大專院校教師寒假工藝創作工作營2月登場　同步辦理成果展至3/1

▲「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展目前展出中。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

▲「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展目前展出中。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

為促進大專院校教師對工藝技藝傳承教育創作環境與實驗資源的理解與實踐，國立臺灣工藝研究發展中心於2月辦理臺灣工藝學院「大專院校教師寒假工藝創作工作營」，並首次以整合策展形式舉行成果展，完整呈現技術組各實驗室長期研發成果，並融合工作營學員之創作內容。

工藝中心主任陳殿禮表示，此次大專院校教師工作營課程涵蓋漆藝、纖維、金工、竹藝、木藝及陶藝等領域，充分運用該中心技術組「6＋1」實驗室的設備、空間及技藝資源，打造兼具深度與彈性的學習場域和課程，進一步融入工藝技術與數位科技應用（含人工智慧），透過跨領域學習模式，引導教師在完善的創作空間與專業設備進行實驗與創作，拓展工藝教學的可能路徑。

▲「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展，展現臺灣工藝技術與教育創新的多元實踐。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展，展現臺灣工藝技術與教育創新的多元實踐。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

本次工作營共計有30位學員參與，於四天密集課程中進行工藝技藝學習、創作實驗與多場交流分享；參與教師表示，課程內容兼具理論深度與實作彈性，對專業成長與未來教學具實質的啟發意義。

▲「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展，展現臺灣工藝技術與教育創新的多元實踐。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

▲「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展，展現臺灣工藝技術與教育創新的多元實踐。（圖／國立臺灣工藝研究發展中心提供）

同步展出的「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展，涵蓋上述七大實驗室成果，以「工藝實驗」為核心命題，探討當代工藝在知識傳承、材料轉化與社會實踐中的多元可能；展覽呈現工藝在技法轉型的時代脈絡下，已不再僅是傳統技術的延續，而是以材料研究與技法實驗為核心，持續發展出融入永續思維與生活應用的多元創作面向，各實驗室從材料特性出發，透過反覆試作與技法轉譯，重新檢視工藝在形式、結構與功能上的既定框架，讓材料透過不同載體與生活用品產生連結，使工藝與社會日常產生共鳴，並細膩刻畫出每件作品獨具的表情與樣貌。

工藝中心指出，「工•藝x無界」-大專院校教師寒假工藝創作工作營暨技術組實驗室成果發表展已於2月7日在地方工藝館1樓開展，展期至3月1日，邀請民眾一同走進工藝的創作現場。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

大專院校教師寒假工藝創作工作營2月登場　同步辦理成果展至3/1

春節連假到，南投縣社會及勞動局呼籲家長提高警覺，落實照顧孩子的責任，確保其於假期期間之人身安全與身心健康，避免意外事件發生，守護兒少安全。

關鍵字：

工•藝x無界大專院校教師寒假成果展

