吊車大王警告4妻「嚴禁送孩出國留學」否則斷金援：不認孩！原因曝

記者施怡妏／綜合報導

竹北「吊車大王」胡漢龑，為啟德機械起重工程公司董事長，年營收高達新台幣30億元，擁有4位妻子、14名子女。日前他受訪時談及子女教育方針，對孩子的要求很簡單，只要乖就好，成績不代表一切，並直言不准孩子出國留學，台灣擁有好的教育資源、環境，而且孩子待在台灣，他隨時都能保護。

不以成績評價好壞



胡漢龑之前接受YouTube頻道「嗨呀兔兔」提到，對於14名孩子的教育方式都是公平的，不會因為性別而差別待遇，且不會用成績單評斷孩子的優劣，「只要乖就好了，因為成績不能當飯吃」。

堅決反對出國留學



談到送小孩出國留學，胡漢龑態度格外強硬，他已向所有孩子表明「這輩子不准出國留學」。他認為，台灣已有不錯的教育環境，就算想攻讀碩、博士，都能有良好發展，「小朋友只要一出國，回來台灣的機會就是0」，因此希望子女留在台灣發展。他也提到，身邊不少朋友讓孩子出國留學，後來都感到後悔。

不過，胡漢龑也透露，二女兒曾瞞著家人赴日本留學兩年，最終與日本人結婚，也讓他更加堅定立場，並對4名妻子嚴正表示，若有人讓孩子出國留學，「就斷絕所有經濟來源，也不認這個小朋友」。他解釋，孩子若留在台灣，自己至少能親自照顧與保護，一旦遠赴海外，父母難免掛心。

．本文經「嗨呀兔兔」授權轉載。

