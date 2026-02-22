馬年開工！賴清德明上午邀五院茶敘　韓國瑜要建言「化」字

▲總統賴清德、立法院長韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德日前就宣布，新春後將邀集五院院長茶敘，隨著農曆春節畫下句點，在野黨仍持續拒審今年度中央政府總預算案、國防特別條例草案，明（23日）上午賴清德與五院院長將正式茶敘，全程閉門進行。對於茶敘內容，賴清德日前表示，沒有設定議題。而日前已承諾，會將國防特別條例列為最優先法案的立法院長韓國瑜則強調，會當面建議賴清德是不是要考慮「化」這個字。

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

賴清德受訪曾表示，這次五院茶敘並未設定特定議題，也沒有預設要談成什麼目標，就是茶敘。他說，希望在新春之初，大家能夠利用這樣一個輕鬆的場合，向全國民眾拜年，也一起祈求新的一年國家平安、社會順利、人民安居樂業。

賴清德當時指出，總統與五院院長都是憲政機關的負責人，肩負推動國家發展的重要責任。透過茶敘這樣的互動方式，彼此可以交換看法、分享觀察，在沒有預設立場與框架的情況下，增進理解與信任。他也期待，大家能夠在茶敘之餘捐棄成見、共同合作，讓國家面臨的各項問題都能迎刃而解，讓台灣走得更穩、更遠。

韓國瑜年前受訪時表示，過年時賴清德可能會邀請五院院長去，屆時會當面向賴清德建議，是不是要考慮「化」這個字，「大事化小、小事化無、逢凶化吉，所以中國文字這個化學的『化』，非常地有妙用，永遠衝突對台灣老百姓一點幫助都沒有」。

而川普關稅議題變動多，外界憂心，若在野黨杯葛、審查拖太久，美方會比照對韓國調回原本稅率。行政院長卓榮泰日前也表示，會鍥而不捨透過法定程序向國會說明，年後總統會邀集五院院長茶敘，自己會利用那個時段向韓國瑜院長提出強烈要求。

據了解，茶敘開始前，當五院院長抵達總統府就座後，正副總統入場與五院院長握手致意並展開交流，預計將於中午前合影結束新春團聚的茶敘活動。