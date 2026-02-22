北市大安區醫美董座開工中彈　槍手變裝+交替換車製造斷點逃逸

記者黃宥寧／台北報導

北市大安區64歲蕭姓醫美診所董座昨（21）日進行團拜時，突遭人近距離開槍，右小腿中彈，送醫後無生命危險。據了解，狡猾槍手具高度反偵蒐意識，作案前刻意遮掩特徵並反覆勘查現場；犯案後更透過變裝、徒步與交替搭乘計程車等方式製造斷點逃逸。目前專案小組已掌握其逃亡路線，正全力將槍手緝捕歸案。

▲北市大安區蕭姓醫美診所董座當街中彈，狡猾槍手「反覆勘查現場」變裝逃逸畫面曝 。（圖／記者黃宥寧翻攝）

警方漏夜追查發現，該名槍手心思相當狡詐，不僅在犯案前就提前抵達現場勘查地形，犯案後更企圖製造斷點干擾辦案，甚至透過變裝、徒步，以及交替搭乘多元計程車等方式，刻意躲避沿線路口監視器鏡頭的追查，大幅增加警方偵辦的難度。

▲蕭姓董座遭槍擊過程。（AI協作圖／記者黃宥寧製作，經編輯審核）

儘管槍手刻意製造斷點干擾辦案，大安分局表示，專案小組自案發後全面動員，擴大調閱沿線監視器並交叉比對資料，已逐步還原犯嫌離開現場後的行動軌跡，鎖定特定對象，同時也會同刑警大隊成立專案小組，並報請檢察官指揮偵辦，全力展開追緝。

醫美董座中槍案，截至今（22日）下午3時，距離昨（21日）中午12時40分槍響已過26小時20分鐘，嫌犯仍未到案。警方專案小組整夜未歇，盼能盡速將嫌犯帶回釐清案情。