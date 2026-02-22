日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　預計6月開跑

▲鹿兒島霧島神宮。（圖／鹿兒島縣觀光聯盟提供）

記者周亭瑋／綜合報導

日本鹿兒島縣為振興觀光祭出奇招，計畫針對外國遊客提供免費新幹線車票，預計最快於今年6月正式實施。旅遊達人「蓋瑞哥 機票獵人」分享相關報導，而消息也引發台日網友熱烈討論。

直飛航班大減 知事撒2.78億日圓救觀光

鹿兒島知事鹽田康一日前表示，新冠疫情雖緩解許久，但鹿兒島縣的觀光仍無法恢復到疫前水準，由於目前直飛鹿兒島機場的海外班機數量大減，甚至有部分航線直接取消，加上鹿兒島位於九州島西南端，與北九州的福岡等地距離遙遠，搭乘巴士車程太長，導致外國遊客鮮少將其納入行程。

為了解決這項交通難題，他宣布推動一項2.78億日圓（約新台幣 5654 萬元）的旅遊補助，提供從福岡「博多站」前往「鹿兒島中央站」的新幹線單程票全額補助，預計最快於今年6月正式實施，初期以韓國、台灣、中國及香港的旅客為主要補助對象，後續才會開放其他國家。

旅遊達人傳授買法：福岡進、鹿兒島出

對此，旅遊達人蓋瑞哥分析，該路段新幹線單程約90分鐘，票價高達1萬1500日圓（約台幣2400元），若能省下這筆費用非常划算。他建議，台灣旅客最佳攻略是購買華航「福岡進、鹿兒島出」的機票，福岡班次頻繁，每天有2至3班，而鹿兒島則維持每周二、四、六各一班。上班族可選擇「周四出發、周二回來」跨周末玩6天，搭配免費新幹線，不走回頭路一次玩遍兩大城市。

一票網友心動喊：想去了

消息曝光後，網友們紛紛回應，「好想去耶」、「鹿兒島好玩，觀光客少，悠閒推」、「福岡住宿妖壽貴，免費跑去鹿兒島真的讚」、「鹿兒島真的很遠，有補助會想去看看」、「一般都會買PASS，路線早就包含在內了」、「開車族用不到」、「剛好想去櫻島看火山，這補助太及時了」、「只好再去一次了」。

日本當地罵聲連連：拿稅金優待外國人

然而，日本當地民眾則出現不少負面評價。部分鹿兒島居民質疑，在日圓貶值的背景下，外國遊客的消費力已高於一般日人，為何還要拿納稅人的錢補貼昂貴的新幹線費用，忍不住狠酸，「這國家沒救了，對外國人比對國民還好」、「現在日幣這麼貶值，就算車資翻倍對他們來說也根本不痛不癢」。

政策可能隨時喊卡 專家建議：儘早安排

由於這類補助政策容易引發社會輿論壓力，旅遊達人提醒，未來正式上線後，建議有計畫前往的民眾儘早安排。畢竟這種針對外籍遊客的「高福利」政策，往往會因當地民意反彈而隨時喊卡或縮減規模。

此外，目前詳細的申領方式與領取細節，仍需等待鹿兒島縣廳未來進一步持續公布。