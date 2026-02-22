川普突宣布「派醫療船」赴格陵蘭救人！　被嗆：不用謝謝

▲ 川普宣布派醫療船赴格陵蘭。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國總統川普21日突然宣布，將派遣一艘醫療船前往格陵蘭，聲稱是為救治當地「許多生病卻無人照料的民眾」，卻令外界感到困惑，因為格陵蘭和丹麥都擁有免費的全民健保制度。

川普宣布派醫療船 聲稱照顧病患

綜合CNN及《獨立報》等外媒，川普在白宮舉辦共和黨州長晚宴前夕發文表示，「我正與路易斯安那州優秀的州長蘭德里（Jeff Landry）合作，將派遣一艘出色的醫療船到格陵蘭，照顧那些生病卻得不到照顧的人們。船已經在路上了！」

這則貼文還附上美國海軍醫療船仁慈號（USNS Mercy）的照片，不過川普並未說明船隻何時抵達、停留多久，以及具體要解決什麼醫療問題。

No thanks!!!!

We in Greenland ???????? are healthy and doing well, sustained by our own traditional foods — including seal blubber, which is rich in vitamins and nutrients that have kept our population strong for generations.



Instead, you may want to focus on the internal challenges… pic.twitter.com/r4zhqulHNY — Orla Joelsen (@OJoelsen) February 22, 2026

美軍醫療船曾支援紐約抗疫

美國海軍擁有仁慈號和安慰號（USNS Comfort）2艘醫療船，目前都停泊在阿拉巴馬州莫比爾市，通常用於支援軍事部署、災難救援和人道援助行動。2020年新冠疫情高峰期間，安慰號曾被部署到紐約市支援抗疫。

根據《路透》，川普發文的幾小時前，丹麥聯合北極司令部才剛從格陵蘭海域一艘美國核潛艇上，緊急撤離一名需要急救的船員。該潛艇當時浮出水面，距離格陵蘭首都努克約8海里。

當地社運人士回嗆：我們過得很好

目前尚不清楚這起事件是否與川普的決定有關，不過當地知名社運人士喬爾森（Orla Joelsen）引用川普貼文直言，「不用了，謝謝！」強調人民靠著傳統食物如海豹脂肪維持健康，「我們格陵蘭人身強體壯，過得很好。」

川普近幾月來不斷表達奪取格陵蘭的企圖，上月更宣布與北約秘書長達成「格陵蘭未來協議框架」。但民調顯示，72%美國民眾不認同川普對格陵蘭的做法。