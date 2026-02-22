　
川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝1關鍵：各國不敢撤回

▲▼美國總統川普20日在白宮召開記者會。（圖／路透）

▲美國總統川普在最高法院裁決對等關稅違憲後，隨即援引其他法律，宣布對全球課徵10%關稅，隔日更上修至15%。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

美國最高法院20日裁決川普的對等關稅違憲後，各國先前與美國達成的貿易協議是否還有效，已成為各界關注焦點。雖然目前沒有明確答案，但專家普遍認為，由於擔心遭美國在貿易和國家安全領域報復，預料各國不會輕易撕毀已簽署的協議。

最高法院判決結果出爐後，川普20日當天立刻改援引其他法律依據，宣布24日起對全球貿易夥伴課徵10%關稅，隔天更將稅率調高至15%。

川普改口風　部分協議有效部分被取代

針對先前談妥的貿易協議，川普20日表示，有些國家的協議依然有效，有些則會被其他關稅取代，但他並未說明具體細節。川普援引1974年貿易法第122條作為新關稅的法源依據，試圖繞過最高法院的違憲判決。這種做法讓外界更加困惑，不知道哪些協議會繼續執行，哪些會被新關稅覆蓋。

專家曝關鍵　怕報復加上美國影響力太大

根據英國《金融時報》21日報導，多位國際分析師和法律專家指出，過去一年與川普政府簽約的國家不太可能違背協議。主要原因有兩個，首先川普利用其他法律課徵的汽車、鋼鐵關稅不受這次裁決影響，各國擔心在這些重要產業遭到報復；其次，美國在國防和安全領域握有龐大影響力，預料各國不敢輕舉妄動。

國際商會（International Chamber of Commerce）副秘書長威爾森（Andrew Wilson）表示，儘管最高法院判決讓協議的持久性受到質疑，但根據近期與各國政府對話，預計不會有任何國家立即放棄近幾個月簽署的協議。

換湯不換藥　用另一套威脅取代原本威脅

洛桑國際管理發展學院（IMD）地緣政治與戰略教授埃弗奈特（Simon Evenett）認為，裁決並未削弱美國政府的影響力，只是用另一套威脅取代原本的威脅。這種說法點出了問題核心，川普雖然在法律上受挫，但手中仍握有其他貿易武器，包括232條款、301條款等，可對鋼鐵、汽車、半導體、藥品課徵關稅，這些工具隨時能用來對付試圖迴避協議的夥伴。

印度可能拖延　利用川普法律困境爭取時間

川普的貿易協議常被稱為「餐巾紙協議」（napkin deals），意思是先匆忙談成原則性共識，再透過後續談判補充細節，這種做法增添更多不確定性。分析師認為，許多協議或許不會改變，但部分協議可能會被推遲，直到法律情況更明朗。

2月才宣布的美印貿易協議，讓印度商品關稅從50%降至18%，但印度政府可能藉機運用川普的法律困境，放慢完成協議的速度。關稅裁決出爐後，印度貿易部發聲明稱正在研究所有事態發展，川普21日被問及與印度協議時強調一切照舊，似乎在警告印度別想打退堂鼓。

印度談判地位提升　可能等待司法挑戰或期中選舉

倫敦智庫Bridge India創辦人達塔尼表示，裁決結果為印度提供淡化談判的空間，或許能等待川普新課徵的10%至15%關稅再次受到司法挑戰，又或者可以等待11月美國期中選舉過後，國會格局改變。他認為裁決結果提升了印度的談判地位，讓印度有更多籌碼與美國周旋。

歐盟日韓動彈不得　最怕汽車關稅報復

對於已和美國完成貿易談判的夥伴，像是歐洲聯盟、日本及南韓，分析師認為它們對美國報復的擔憂將限制後續行動。美國可能利用232、301條款課徵鋼鐵、汽車、半導體、藥品關稅，來對付那些試圖迴避協議的夥伴。

歐洲議會23日將開會討論是否延後實施2025年達成的歐美貿易協議，該協議將歐洲商品關稅降至15%。歐洲智庫「賈克迪羅研究所」（Jacques Delors Institute）貿易與經濟安全顧問Nicolas Köhler-Suzuki預料歐美協議仍將繼續，然而包含汽車關稅在內的其他法定威脅，「才是真正的木棍」。

烏克蘭安全成考量　歐盟更不敢輕舉妄動

埃弗奈特也指出，歐盟還要權衡川普政府可能撤回對烏克蘭的安全支持。這個因素讓歐盟在面對美國關稅問題時更加謹慎，不敢貿然採取反制措施，深怕影響烏克蘭戰爭的援助。

美國在亞洲的重要夥伴日本與南韓，對於川普關稅遭判違法一事反應冷淡，反映兩國對汽車業易受報復的擔憂。南韓政府21日表示，透過韓美關稅協定保障的出口條件基本上維持不變，顯示南韓不打算挑戰現有協議。

 
02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

相關新聞

川普全球關稅變數多　綠委提一保障：應加速推動國會審議ART　

川普全球關稅變數多　綠委提一保障：應加速推動國會審議ART　

美國聯邦最高法院20日裁定總統川普援引《國際緊急經濟權力法》徵收對等關稅「違法」。川普20日宣布依其他法源對全球徵收進口關稅，21日稱要提高至15％，未來數月將推出符合法律規範的關稅措施。日、韓和國際上多數國家已經表態，對等關稅協議不受影響，會繼續履約生效執行。綠委陳冠廷表示，台美對等貿易協定（ART）在架構設計上即具備因應美國法律工具更迭的前瞻能力，其核心防禦價值並未因判決而減損。當前台灣的首要任務是加速推動ART的國會審議，並透過技術性法律銜接，確保協定在新的關稅框架下持續發揮保障效力。

川普祭15%全球關稅　藍：2.67兆採購能重談？

川普祭15%全球關稅　藍：2.67兆採購能重談？

川普關稅「自家人也不挺」　64%美國人反對

川普關稅「自家人也不挺」　64%美國人反對

江啟臣分析川普關稅走向　「他的目標不變」

江啟臣分析川普關稅走向　「他的目標不變」

川普加徵15%全球關稅　2國逃過一劫

川普加徵15%全球關稅　2國逃過一劫

