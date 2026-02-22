金馬開工不開「火」保平安　玉井消防前進果菜市場強化防火宣導

▲南消二大隊往玉井果菜市場辦理防火宣導，提醒攤商注意用電安全。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導



大年初六，春節連假進入尾聲，百工百業陸續開工，台南市玉井果菜市場一早人潮絡繹不絕，攤商忙進忙出、買氣熱絡。就在熱鬧氣氛中，台南市消防局第二大隊玉井分隊把握時機，前進市場辦理防火宣導，提醒攤商與民眾在開工同時，更要把安全放在第一位。



玉井果菜市場是地方重要農產集散地，過年期間交易量大增，不少攤位臨時增設延長線、電暖器或照明設備。消防人員指出，若電線老舊、超載使用或私接電源，極易引發電線走火。宣導過程中，消防人員逐攤提醒攤商定期檢查電器設備，避免同時使用多項高功率電器，並確認插頭緊密不鬆動；收攤後應確實關閉總電源，切勿抱持僥倖心理。



除了用電安全，現場也特別針對熟食攤位加強瓦斯使用宣導。消防人員提醒，桶裝瓦斯軟管若出現龜裂、老化情形應立即更換，瓦斯桶應直立放置並遠離火源及人潮；使用完畢務必關閉瓦斯開關。若聞到瓦斯異味，切勿開關電器或點火，應先關閉氣源、打開門窗通風，並立即撥打119通報求助。



市長黃偉哲表示，透過大年初六防火宣導活動，強化市場攤商防火觀念，同時提升民眾自我保護能力。春節團圓氣氛濃厚，但安全絕不能打折，唯有全民共同重視防火、防災，才能讓新的一年平安順遂。



消防局長楊宗林指出，春節期間及接續的元宵節、清明掃墓等活動，都屬於用火用電高峰時段，更應提高警覺。第二大隊大隊長王騰毅也提醒，民眾返鄉或外出旅遊前，務必檢查家中爐火與電器是否關閉，避免長時間無人看管而發生意外；家中應裝設住宅用火災警報器，才能及早發現、及早應變，將災害降至最低。



市場裡人聲鼎沸，消防人員穿梭其間，一句句叮嚀看似平凡，卻是守護平安最踏實的力量。開工可以熱鬧，但防火絕不能鬆懈。