巷弄不唸「ㄋㄨㄥˋ」　正確讀音曝！家長愣：小三國語好難啊

▲小三課本中「巷弄」的讀音讓家長傻眼。（圖／翻攝自小一聯盟）

記者鄺郁庭／綜合報導

現在不少字的讀音和過去印象不同，讓許多家長陪孩子寫功課時頻頻卡關。就有家長在FB社團《小一聯盟》發文表示，小三國語課本裡的「巷弄」，「弄」竟然不是大家習慣念的「ㄋㄨㄥˋ」，而是「ㄌㄨㄥˋ」，讓他當場傻眼，直呼「小三國語好難啊，我去考試一定不及格」。

從原PO貼出的課本照片可見，課文中出現兩個句子：「我們住巷弄」以及「把環境弄得十分乾淨」，同樣都是「弄」字，讀音卻不同。課本還特別用紅字標示提醒學生，「巷弄」的讀法為「ㄒㄧㄤˋㄌㄨㄥˋ」，而「弄得乾淨」則是「ㄋㄨㄥˋㄉㄜ˙」。這樣的差異讓原PO忍不住自嘲，唸了大半輩子，原來都唸錯。

▲巷弄讀作「ㄒㄧㄤˋ ㄌㄨㄥˋ」。（圖／翻攝）

實際查詢教育部網站的國語辭典，「巷弄」的「弄」確實讀作「ㄌㄨㄥˋ」，意思是窄小的街道，而不是口語常說的「ㄋㄨㄥˋ」。貼文曝光後，引起網友熱烈討論，「國語要重修了」、「太扯！我一直以為是ㄋㄨㄥˋ耶」、「就是一直改來改去，害現在ㄌ跟ㄋ很難分」、「我一直以為的台灣國語，竟然是正確的」。

也有不少家長無奈表示，「其實現在注音改了很多，所以每次小孩問我，我都會疑問地再上網查一下」、「我突然對自己都不自信了」。一個讀音差異，再度掀起家長們的「國語震撼教育」，也讓人感嘆，原來陪寫功課最崩潰的，往往不是孩子，而是大人自己。