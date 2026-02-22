高雄移工酒駕撞車遭上銬！後座友人「無影腳」推車恐挨罰

▲移工騎乘電動二輪車與轎車碰撞，警方到場抓到酒駕。（圖／記者許宥孺翻攝）



記者許宥孺／高雄報導

高雄市岡山區昨（21）日發生一起車禍，一部轎車左轉時，與外側同樣要左轉的微型電動車發生碰撞，造成轎車輕微車損。警方到場後，對轎車駕駛與電動車騎士實施酒測，發現印尼籍久姓騎士有酒駕行為，立即將他上銬逮捕，另又查出騎士不依規定轉彎，疑似電動車沒電，友人以腳推車的危險駕駛方式行駛，警方將依規定製單舉發。

事發在21日晚間7點46分，警方接獲報案指出，岡山區筧橋路、河堤路二段路口發生交通事故，員警到場後立即疏導車流。

▲移工酒精濃度檢測值達0.43毫克。（圖／記者許宥孺翻攝）



警方調查，當時一名23歲印尼籍久姓男騎士駕駛微型電動二輪車，於路口欲左轉時，因未依規定轉彎，不慎與另一名由35歲林姓男子所駕駛的左轉自小客車發生碰撞，事故未造成人員受傷，不過自小客車有輕微車損。

警方依規定對兩方駕駛實施酒測，林姓駕駛酒測值為0；久姓騎士的酒精濃度檢測值則達0.43毫克，已超過法定標準，員警當場宣告權利，將他上銬逮捕，全案訊後依《刑法》公共危險罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。

▲電動二輪車疑似沒電，移工友人以腳推車恐涉危險駕駛。（圖／記者許宥孺翻攝）



針對久男不依規定轉彎，警方先依《道路交通管理處罰條例》第73條第1項第3款規定製單舉發；而自小客駕駛事後查看行車記錄器，發現久姓騎士的友人，在案發當時疑似以左腳推動久男的電動二輪車，恐涉危險駕駛，警方將進一步通知駕駛詢問釐清，若涉危險駕車情形將依法開罰。

