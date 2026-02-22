　
鯉魚潭翻船釀9歲童亡！傅崐萁：花蓮無管轄權　不容中央再卸責

▲▼國民黨團總召傅崐萁。（圖／記者李毓康攝）

▲傅崐萁怒嗆中央只會卸責。（圖／記者李毓康攝）

記者鄭佩玟／台北報導

花蓮鯉魚潭風景區19日發生9歲男童隨家人乘船遊湖溺斃意外，檢警昨日相驗，確認死因為溺斃。國民黨籍花蓮縣立委傅崐萁今（22日）痛批，從鯉魚潭事件看永不改善也不道歉的民進黨政府，這樣的悲劇，真的只是「意外」兩個字就能帶過嗎？還是我們早就習慣了，只要事情發生在花東，中央政府就可以裝作看不見？不容中央再卸責！「我們需要的是一個會負責任的政府。再多的口號與願景，也只是在消耗人民的信任而已。」

傅崐其指出，花蓮鯉魚潭是重要觀光景點，主管機關是交通部觀光署花東縱谷國家風景管理處，花蓮縣政府沒有管轄權，但一出事，中央馬上切割。這種失能的狀態，已經不是第一次了。堰塞湖如此，鯉魚潭也是如此。平時怠惰不管，出事卻大量網軍側翼出動攻擊地方政府？最後承擔受害的，永遠是無辜的人民。

傅崐萁痛批，更令人心寒的是，中央對花東觀光產業長期以來的不處理。花蓮的直航國際航班從香港到韓國仁川，不是中央積極規劃的成果，而是地方政府自己一家一家去談、一次一次去爭取。去年台灣觀光逆差再度擴大高達7009億，出國旅遊人次高達1894萬4436人次，較113年成長12.43%，創歷史新高，但來台旅客則有857萬4547人次，這不只是數字問題，而是整體政策方向出了狀況。

傅崐萁說，交通攸關全國產業發展生命，與觀光牽動整體國力。而交通部長陳世凱既無交通專業的知識履歷且政治歷練只停留在台中市議員層級而已？被放到統籌全國交通、觀光、運輸安全的交通部長位置，專業不夠、視野不夠、責任感也不夠，只是在民進黨內派系正確，加上賴清德用人唯親，最後可憐的只能是全國老百姓。

「我們需要的是一個會負責任的政府。花東不是邊陲，生命更沒有分中央或地方。如果連最基本的安全與觀光治理都做不到，動輒就是公路鐵路斷綫？那麼再多的口號與願景，也只是在消耗人民的信任而已。」傅崐萁強調，悲劇不該被遺忘，更不該一再重演。這一次，我們真的還要繼續假裝沒看到嗎？
 

日本救觀光！「最新旅遊補助」曝光
Energy書偉辣妻懷雙胞胎　「不科學」真實身形曝光
快訊／陳光復睜眼！　對家屬聲音有反應
獨／毛毛的...台中縱火　拍照赫見「鬼面笑臉」
陳老師「遭禁來台5年」心碎落淚：晴天霹靂

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

關鍵字：

花蓮鯉魚潭傅崐萁溺水民進黨

