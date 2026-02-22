大黃狗疑遭虐高空拋下樓！業者救援見「嚴重內出血」　怒懸賞2萬

記者游瓊華、莊智勝／雲林報導

雲林縣北港分局警方今(22日)凌晨1時53分許接獲通報，指稱北港鎮文化路某大樓前發生疑似虐狗事件，一隻大黃狗疑遭人從高樓處丟下，監視器畫面拍下墜落瞬間，大黃狗落地時發出一聲悶響，隨後驚恐不斷吠叫，附近業者發現後立即將狗狗送往嘉義高醫動物醫院急診，目前確認有嚴重內出血，盼飼主能盡快出面；警方獲報後也積極調閱監視器，釐清涉案人身份。

▲雲林北港大黃狗疑似遭人拋下樓，有嚴重內出血。（圖／民眾提供）

救援狗狗的彭姓業者在臉書社團PO出影片，表示飼主疑似在家中發生激烈爭吵，竟將大黃狗從高樓丟下出氣，監視器畫面拍下狗狗墜樓一幕，在一聲巨響後，伴隨著大黃狗恐懼、疼痛的哀號吠叫聲，令人聞之不忍。彭姓業者發現後立即上前救援，將狗狗送往嘉義高醫動物醫院急診室，目前確認有嚴重的內出血，正在積極治療中。彭姓業者在臉書上公開懸賞，「若能知道飼主是誰，小弟2萬紅包附上，希望飼主能主動跟我聯絡，大過年，我不想罵人。」

雲林縣警方再接獲通報後立即趕往現場調查，但卻未發現疑似行為人，後續將會同縣政府動植物防疫所持續調閱周邊監視器畫面、訪查住戶，積極查明事發經過及涉案人身分。北港分局呼籲，任何人不得虐待或傷害動物，違者將依動保法第六條、第廿五條規定，處2年以下有期徒刑或拘役，併科新台幣20萬元以上200萬元以下罰金。