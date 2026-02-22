夢到與名人嘿咻？研究揭「這睡姿」夢境最離奇　UFO、被綁都入夢

　
研究：左側睡恐有「奇怪副作用」　趴睡易夢到UFO、性

▲睡覺。（圖／CFP）

▲研究發現，習慣向左側睡的人之中，高達41%表示曾做過令人不安的惡夢。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

研究指出，向左側睡的人比起其他姿勢，更容易經歷既鮮明又狂野的夢境，但令人遺憾的是，這些夢境往往屬於你不想體驗的那種，發生惡夢的機率更是遠高於向右側睡的人。另一份研究則指出，趴睡者也容易做惡夢，夢境更常出現不明飛行物（UFO），或夢到與名人發生關係。

左側睡者　41%做過惡夢

根據YourTango網站，這項2004年的研究針對63人進行測試，要求參與者只能採左側或右側睡姿，並在醒來後填寫詳細問卷。結果發現，習慣向左側睡的人之中，高達41%表示曾做過令人不安的惡夢，相比之下，習慣向右側睡的人僅15%做惡夢，兩者差距將近3倍。

儘管右側睡的整體睡眠品質稍差，但其夢境內容普遍較為愉快，多半伴隨安全與寬慰的感受。

雖然數據樣本數較小且由受試者自評，但仍具有參考價值，研究可信度受限，但科學家仍認為，這表明睡姿確實會對睡眠時的大腦功能產生影響。

趴睡者　易夢到UFO與性

趴睡者也會做惡夢。根據香港樹仁大學2012年針對670名受試者進行的研究，趴睡者的夢境內容最為離奇，容易夢到窒息或無法呼吸、被關起來、被綁、或無法動彈的夢。

不只如此，趴睡者也更容易夢到不明飛行物（UFO），或是出現與成人主題有關的夢，例如夢到與名人發生關係。

