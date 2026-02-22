驚悚對話曝！俄少將酷刑虐殺烏軍戰俘　「割下耳朵」傳給老婆炫耀

▲ RFE揭露德穆爾奇耶夫虐殺戰俘的證據。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭將屆滿4周年之際，俄羅斯一名現役少將被爆涉嫌虐殺烏克蘭士兵，甚至傳送割下的人耳照片給妻子炫耀。《自由歐洲電台》（RFE/RL）取得2022至2024年間相關檔案，揭露普丁軍隊虐待戰俘的最新證據。

報導指出，49歲俄軍第20集團軍副司令德穆爾奇耶夫（Roman Demurchiev）的私訊紀錄顯示，他曾傳送被割下、發黑的人耳照片，還稱要把這些器官串成花環；而他的妻子看到照片後竟回應，「就像配啤酒的豬耳朵」。

德穆爾奇耶夫還曾將戰俘當作「禮物」，送給代號「格雷克」（Grek）的軍情官員，並稱「我們還沒來得及刑求他，但你有的是時間」。該名戰俘後來被證實是來自札波羅熱的42歲志願兵，被俄方囚禁逾1年後於2025年經由換俘行動獲釋。

對話紀錄更顯示，德穆爾奇耶夫2023年12月分享一段無人機熱像儀畫面，可見3名烏克蘭戰俘在被擄後不久被以鏟子活活打死。他向上級將軍報告此事，該將軍竟回覆「執行任務的囚犯兵應該獲頒勳章。」諷刺的是，總統普丁同年授予德穆爾奇耶夫少將軍階。

根據《日內瓦公約》，虐待、處決或肢解戰俘均構成戰爭罪。烏克蘭內政部數據顯示，截至2025年9月仍有逾2500名烏軍戰俘被俄方關押。聯合國本月指出，自2022年開戰以來，至少109名烏克蘭軍人被俘後遭處決。