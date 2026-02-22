　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

驚悚對話曝！俄少將酷刑虐殺烏軍戰俘　「割下耳朵」傳給老婆炫耀

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲ RFE揭露德穆爾奇耶夫虐殺戰俘的證據。（圖／翻攝自X）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄烏戰爭將屆滿4周年之際，俄羅斯一名現役少將被爆涉嫌虐殺烏克蘭士兵，甚至傳送割下的人耳照片給妻子炫耀。《自由歐洲電台》（RFE/RL）取得2022至2024年間相關檔案，揭露普丁軍隊虐待戰俘的最新證據。

報導指出，49歲俄軍第20集團軍副司令德穆爾奇耶夫（Roman Demurchiev）的私訊紀錄顯示，他曾傳送被割下、發黑的人耳照片，還稱要把這些器官串成花環；而他的妻子看到照片後竟回應，「就像配啤酒的豬耳朵」。

德穆爾奇耶夫還曾將戰俘當作「禮物」，送給代號「格雷克」（Grek）的軍情官員，並稱「我們還沒來得及刑求他，但你有的是時間」。該名戰俘後來被證實是來自札波羅熱的42歲志願兵，被俄方囚禁逾1年後於2025年經由換俘行動獲釋。

對話紀錄更顯示，德穆爾奇耶夫2023年12月分享一段無人機熱像儀畫面，可見3名烏克蘭戰俘在被擄後不久被以鏟子活活打死。他向上級將軍報告此事，該將軍竟回覆「執行任務的囚犯兵應該獲頒勳章。」諷刺的是，總統普丁同年授予德穆爾奇耶夫少將軍階。

根據《日內瓦公約》，虐待、處決或肢解戰俘均構成戰爭罪。烏克蘭內政部數據顯示，截至2025年9月仍有逾2500名烏軍戰俘被俄方關押。聯合國本月指出，自2022年開戰以來，至少109名烏克蘭軍人被俘後遭處決。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
日本救觀光！「最新旅遊補助」曝光
Energy書偉辣妻懷雙胞胎　「不科學」真實身形曝光
快訊／陳光復睜眼！　對家屬聲音有反應
獨／毛毛的...台中縱火　拍照赫見「鬼面笑臉」
陳老師「遭禁來台5年」心碎落淚：晴天霹靂

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

26歲女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！　他臨上陣女友突來電

川普突宣布「派醫療船」赴格陵蘭救人！　被嗆：不用謝謝

川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝1關鍵：各國不敢撤回

驚悚對話曝！俄少將酷刑虐殺烏軍戰俘　「割下耳朵」傳給老婆炫耀

夢到與名人嘿咻？研究揭「這睡姿」夢境最離奇　UFO、被綁都入夢

救命心臟被乾冰凍傷！　義大利2歲童移植後苦撐2月亡

紐約州22郡緊急狀態！10年最強暴風雪來襲　積雪恐達60公分

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

川普關稅違法「民調也慘敗」！　64%美國人不滿

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

26歲女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！　他臨上陣女友突來電

川普突宣布「派醫療船」赴格陵蘭救人！　被嗆：不用謝謝

川普關稅違憲「貿易協議還有效？」　專家曝1關鍵：各國不敢撤回

驚悚對話曝！俄少將酷刑虐殺烏軍戰俘　「割下耳朵」傳給老婆炫耀

夢到與名人嘿咻？研究揭「這睡姿」夢境最離奇　UFO、被綁都入夢

救命心臟被乾冰凍傷！　義大利2歲童移植後苦撐2月亡

紐約州22郡緊急狀態！10年最強暴風雪來襲　積雪恐達60公分

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

川普關稅違法「民調也慘敗」！　64%美國人不滿

無照男改車炸街遭攔　不滿挨罰+扣車飆國罵！妨害公務送辦

裝修詐騙猖獗！　「第三方履保機制」價格行情曝光

南市五大守護安全「馬」上動起來　烈火小英雄體驗救援

國1五楊高架「男下車墜橋亡」！家屬悲赴殯儀館　相驗追死因

大專院校教師寒假工藝創作工作營2月登場　同步辦理成果展至3/1

代銷認「最怕1類人」看房！　網秒懂笑了：會拿捲尺驗屋

26歲女優邀粉絲「無套性愛」千人斬挑戰！　他臨上陣女友突來電

日本救觀光！鹿兒島「最新旅遊補助」曝光　預計6月開跑

北市大安區醫美董座開工中彈　槍手變裝+交替換車製造斷點逃逸

開工就行善！台南做工行善團赴關廟會勘　啟動新春首場修繕

【為了錢拚了】玩黏錢遊戲見鈔票飛走 她直接飛撲接殺

國際熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

川普加徵15%全球關稅　2國逃過一劫

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

不只金價飆　日本「5圓硬幣」身價超車面額

日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！3昏迷

川普關稅「自家人也不挺」　64%美國人反對

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

川普加徵10%關稅　日官員：可以理解

詭異自燃！婦獨自燒成灰　家具卻完好

更多熱門

相關新聞

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

經濟學人：普丁越來越難取得俄烏戰爭勝利　陷入自己造成的困境

俄羅斯武力入侵烏克蘭的俄烏戰爭，這場各界以為會是實力懸殊的閃電戰，如今戰火已延續長達4年之久。對此，經濟學人近日刊登題為「普丁正陷入自己造成的困境」專文，內容點出，普丁越來越難取得足以稱為勝利的成果，即便俄烏達成和平協議，俄羅斯內部的可能引發經濟與政治動盪，俄羅斯大量資源轉向國防，使其他經濟部門疲弱，內部政治問題將讓新投資者退怯，且資源從戰爭轉向和平，包括返鄉士兵的工作安排等，都可能引發深度衰退。

歐洲5大情報首長：普丁無意今年停戰

歐洲5大情報首長：普丁無意今年停戰

俄烏停戰談不攏　澤倫斯基控普丁「拖延談判」

俄烏停戰談不攏　澤倫斯基控普丁「拖延談判」

澤批川不當施壓　若割地人民不會諒解

澤批川不當施壓　若割地人民不會諒解

普丁神隱11天！澤倫斯基酸：他來日無多

普丁神隱11天！澤倫斯基酸：他來日無多

關鍵字：

俄烏戰爭戰俘虐待俄羅斯軍隊戰爭罪普丁

讀者迴響

熱門新聞

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

全台連下4天！　溼答答時間曝

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面