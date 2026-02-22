營養師節的叮嚀！門諾營養師曝「冰箱管理」　預防腸胃道不適

▲門諾醫院營養科主任鍾慧珍光復衛教。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2月22日「餓餓餓」營養師節將屆，在這個與「吃」密切相關的日子裡，正逢春節前夕，門諾醫院營養師團隊走進需要被照顧的地方。本月8日前往遭洪災重創的光復鄉，配合著光復大安教會的圍爐，分享春節飲食健康衛教，陪伴民眾在混亂與不安之後，重新找回生活的節奏，從「吃得安心」開始，讓身心慢慢站穩。



去年923，洪水來得又急又猛，沖毀了家園，也打亂民眾的日常。門諾醫院營養科主任鍾慧珍指出，災後常見的健康風險，往往不只來自外傷，而是藏在生活細節裡，捨不得丟棄的食物、壓力引起的腸胃疾病，都是看不見的隱憂。因此，這場衛教不談複雜營養學，而是從最貼近日常的「冰箱管理」連結到腸胃道不適的預防。





營養師一步步帶著大家檢視家中冰箱的配置與習慣。鍾慧珍提醒，冰箱門邊因開關頻繁、溫度變化最大，適合放置已開封的醬料、飲料與油品；蛋類應放在冷藏的上層，並有蛋盒與其他食材隔離，避免沙門氏菌的交叉汙染；冷凍庫裡的食材，務必清楚標示日期，否則時間一久，「凍著凍著就忘了自己是誰」。至於「食物壞掉了，還能不能吃？」鍾慧珍語氣溫柔卻堅定地說：「寧可丟掉，也不要冒險。」只要出現拉絲、黏滑、異味、酸味或黑點，都是身體不該承擔的風險。



考量年節後家中仍容易一些食品，團隊也分享實用的「少買策略」。包括出門採買前先檢視家中冷藏冷凍庫存量、善用連鎖門市即時服務減少一次性大量購買。少一點衝動消費，不只省錢，也替腸胃減輕負擔。





「腸道健康」是民眾關心的主題。鍾慧珍以輕鬆互動的方式拋出問題，笑稱「下通上就通，上通全身鬆」，帶大家認識腸道在身體中的關鍵角色。她指出，災後生活節奏被打亂、飲食時間不固定，加上壓力累積，很容易出現便祕、腹脹等問題，卻常被忽略或自行忍耐。



針對腸道問題，營養科組長陳淑珠建議從三個方向著手。一是動起來，透過運動與正確腸道按摩促進蠕動；二是補充腸道好菌，結合益生菌與水溶性纖維，春節期間可可製作雞絲拌洋菜；三是腹脹時減少大量攝取產氣食物，如薯類、味道重的蔬菜（青椒、蔥類、韭、蒜）及豆類、氣泡飲與部分乳製品，並適度降低粗纖維比例。餐後搭配天然消化酵素來源，如鳳梨、木瓜，也能幫助腸胃「順一口氣」。



整場衛教都是日常的提醒，參與的民眾分享，災後生活忙著善後，往往忽略了吃得是否安心、身體是否真的舒服，營養師貼心叮嚀，讓人重新看見照顧自己的重要。



鍾慧珍表示，營養不只是熱量與份量，而是在動盪之後，陪伴人們把生活慢慢整理好，讓身體恢復秩序，心也跟著安定下來。當一餐飯重新吃得安心、吃得踏實，生活，也就一步一步走回正軌。

