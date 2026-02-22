　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

營養師節的叮嚀！門諾營養師曝「冰箱管理」　預防腸胃道不適

▲▼門諾醫院營養科主任鍾慧珍光復衛教。（圖／門諾醫院提供，下同）

▲門諾醫院營養科主任鍾慧珍光復衛教。（圖／門諾醫院提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2月22日「餓餓餓」營養師節將屆，在這個與「吃」密切相關的日子裡，正逢春節前夕，門諾醫院營養師團隊走進需要被照顧的地方。本月8日前往遭洪災重創的光復鄉，配合著光復大安教會的圍爐，分享春節飲食健康衛教，陪伴民眾在混亂與不安之後，重新找回生活的節奏，從「吃得安心」開始，讓身心慢慢站穩。
 
去年923，洪水來得又急又猛，沖毀了家園，也打亂民眾的日常。門諾醫院營養科主任鍾慧珍指出，災後常見的健康風險，往往不只來自外傷，而是藏在生活細節裡，捨不得丟棄的食物、壓力引起的腸胃疾病，都是看不見的隱憂。因此，這場衛教不談複雜營養學，而是從最貼近日常的「冰箱管理」連結到腸胃道不適的預防。

▲▼門諾醫院營養科主任鍾慧珍光復衛教。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
營養師一步步帶著大家檢視家中冰箱的配置與習慣。鍾慧珍提醒，冰箱門邊因開關頻繁、溫度變化最大，適合放置已開封的醬料、飲料與油品；蛋類應放在冷藏的上層，並有蛋盒與其他食材隔離，避免沙門氏菌的交叉汙染；冷凍庫裡的食材，務必清楚標示日期，否則時間一久，「凍著凍著就忘了自己是誰」。至於「食物壞掉了，還能不能吃？」鍾慧珍語氣溫柔卻堅定地說：「寧可丟掉，也不要冒險。」只要出現拉絲、黏滑、異味、酸味或黑點，都是身體不該承擔的風險。
 
考量年節後家中仍容易一些食品，團隊也分享實用的「少買策略」。包括出門採買前先檢視家中冷藏冷凍庫存量、善用連鎖門市即時服務減少一次性大量購買。少一點衝動消費，不只省錢，也替腸胃減輕負擔。

▲▼門諾醫院營養科主任鍾慧珍光復衛教。（圖／門諾醫院提供，下同）
 
「腸道健康」是民眾關心的主題。鍾慧珍以輕鬆互動的方式拋出問題，笑稱「下通上就通，上通全身鬆」，帶大家認識腸道在身體中的關鍵角色。她指出，災後生活節奏被打亂、飲食時間不固定，加上壓力累積，很容易出現便祕、腹脹等問題，卻常被忽略或自行忍耐。
 
針對腸道問題，營養科組長陳淑珠建議從三個方向著手。一是動起來，透過運動與正確腸道按摩促進蠕動；二是補充腸道好菌，結合益生菌與水溶性纖維，春節期間可可製作雞絲拌洋菜；三是腹脹時減少大量攝取產氣食物，如薯類、味道重的蔬菜（青椒、蔥類、韭、蒜）及豆類、氣泡飲與部分乳製品，並適度降低粗纖維比例。餐後搭配天然消化酵素來源，如鳳梨、木瓜，也能幫助腸胃「順一口氣」。
 
整場衛教都是日常的提醒，參與的民眾分享，災後生活忙著善後，往往忽略了吃得是否安心、身體是否真的舒服，營養師貼心叮嚀，讓人重新看見照顧自己的重要。
 
鍾慧珍表示，營養不只是熱量與份量，而是在動盪之後，陪伴人們把生活慢慢整理好，讓身體恢復秩序，心也跟著安定下來。當一餐飯重新吃得安心、吃得踏實，生活，也就一步一步走回正軌。
 

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
港男陳屍台北五星級飯店！紙條留言曝光　母抵台悲認屍
快訊／北車男子持刀！　大批警力出動
手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！　前稽核員曝原因
台股馬年開紅盤明日起跑！　近10年戰蹟一表看
中和驚悚現場！19歲女撂現任　前男友祖孫三代遭砍濺血
飛官辛柏毅29歲生日　妻買蛋糕赴「最靠近他的海邊」
老高年收3億竟是副業！揭小茉「驚人財力」：房子車子都她送的

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

營養師節的叮嚀！門諾營養師曝「冰箱管理」　預防腸胃道不適

黃偉哲領軍AI大躍進！　台南防詐擴點、水務奪獎、沙崙落地打造AI城市

木瓜有紅蜘蛛免驚　苗栗農改場導入天敵食蟎瓢蟲

遇冷氣團來襲！毛小孩加餐抗寒　宜縣府啟動中途之家防寒機制

高雄楠仔坑運動中心完工！市府盼打造北高雄全齡化高品質健身空間

義大醫療勇奪醫策會6項品質認證 　杜元坤：專業溫度守護南台灣

收假超沒勁！醫傳授「收心3部曲」找回元氣　先減鹽糖讓腸胃休息

煮食離火釀濃煙！台南大樓虛驚一場　南消七大隊籲落實人離火熄

桃竹苗地區2026徵才活動春節後還有1場　轉職不卡關就業機會馬上到

宜蘭長照3.0來了！出院即享0時差服務　9大醫院全加入

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

米克斯闖禍被媽教訓反省思過　見奴才露齒偷笑：偶救兵來了

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

營養師節的叮嚀！門諾營養師曝「冰箱管理」　預防腸胃道不適

黃偉哲領軍AI大躍進！　台南防詐擴點、水務奪獎、沙崙落地打造AI城市

木瓜有紅蜘蛛免驚　苗栗農改場導入天敵食蟎瓢蟲

遇冷氣團來襲！毛小孩加餐抗寒　宜縣府啟動中途之家防寒機制

高雄楠仔坑運動中心完工！市府盼打造北高雄全齡化高品質健身空間

義大醫療勇奪醫策會6項品質認證 　杜元坤：專業溫度守護南台灣

收假超沒勁！醫傳授「收心3部曲」找回元氣　先減鹽糖讓腸胃休息

煮食離火釀濃煙！台南大樓虛驚一場　南消七大隊籲落實人離火熄

桃竹苗地區2026徵才活動春節後還有1場　轉職不卡關就業機會馬上到

宜蘭長照3.0來了！出院即享0時差服務　9大醫院全加入

中華女子雙人雪車冬奧25名止步　「Ice Baby」：從零到五環是起點

胡瓜變裝「龜王」現身美麗華　《大集合》年節狂撒萬元獎金

沒房女友不嫁！得勝老闆點出1關鍵：她愛的不是你是房子

港男陳屍北市五星級飯店！留紙條遺言曝光　母悲抵台認屍

台北隱藏軍事景點　八二三砲戰紀念公園「看F-86戰機」

痛到站不直！醫診斷：妳是第30個 袁艾菲拖病體回家「驚收尪神級大禮」

買房真的會帶財！女剛入厝「聽朋友的話買彩券」　爽中300萬大獎

無人能擋！　阿卡拉茲卡達強勢封王奪巡迴賽第26冠

快訊／北車又傳男子持刀！大批警力出動搜索　將通知嫌到案說明

朴娜勑被爆料「壓力大到頭髮狂掉」　曾哀求韓國記者：拜託不要報

暖男劉冠廷合照不給她蹲　楊貴媚：可以啦！我有代言固X伸

地方熱門新聞

桃園桃小巴2月新增10條路線　免費乘車更便利

煮食離火釀濃煙！台南大樓虛驚一場南消七大隊籲落實人離火熄

國中生相約「談判」爆衝突　空氣槍、水果刀、球棒全上場

收假超沒勁！醫傳授「收心3部曲」找回元氣

宜蘭長照3.0新制　出院當天居家服務就到家

桃竹苗2月聯合徵才　春節後還有1場

義大醫療勇奪醫策會6項品質認證守護南台灣

北高雄楠仔坑運動中心即將營運

國中生最愛書籍曝光！高雄國中生閱讀力升級

桃園草莓生產場域35處　張善政走春採草莓

日本旅遊買起來！掃iPASS MONEY免海外手續費

從工安到心安　宜蘭職安新制懶人包

眼尖發現路倒男子　大武警即刻救援送醫化險為夷

宜蘭中途之家暖心抗寒　煤油爐全開

更多熱門

相關新聞

台東「健康食旅地圖」引領飲食轉型

台東「健康食旅地圖」引領飲食轉型

2月22日為「營養師節」，象徵營養師長期守護全民健康的重要角色。台東縣衛生局肯定營養師在推動全民健康與提升營養識能上的專業貢獻，並於節日前夕首創推出「台東健康食旅地圖」，展現以營養為基礎、打造健康城市的施政決心。

醫憂心春節腸胃炎患者增3成

醫憂心春節腸胃炎患者增3成

元大基金會席開36桌團圓飯　宴請門諾住民過年

元大基金會席開36桌團圓飯　宴請門諾住民過年

薄層抹片準確率高　醫曝3防線預防患子宮頸癌

薄層抹片準確率高　醫曝3防線預防患子宮頸癌

肺炎在國人十大死因排第三！醫曝預防方式

肺炎在國人十大死因排第三！醫曝預防方式

關鍵字：

營養師節叮嚀門諾冰箱管理預防腸胃道不適

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

手搖飲店員「手上有2情況」　前稽核員：拒買

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

快訊／老高首發聲！　反擊「18億逃稅與離婚」傳聞

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面