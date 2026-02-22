中和驚悚現場！19歲女撂現任追討前男友債務　祖孫三代遭砍濺血

記者陳以昇／新北報導

新北市中和區初六凌晨發生砍人案，19歲阮姓女子因不滿前男友17歲謝姓少年積欠4萬多元不還「拖過年」，竟帶著現任28歲陳姓男友持折疊刀上門討債。雙方談判破裂爆發大亂鬥，導致少年及前來勸架的父親、祖母、祖孫三代受傷濺血。警方獲報出動12名優勢警力到場壓制，並將受傷的3人送醫，幸好無生命危險，訊後將阮姓情侶檔及謝少依法送辦。

▼警方到場時雙方還在拉扯 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，阮姓女子與謝姓少年原本是對情侶，去年（2025年）3月交往期間，少年陸續向阮女借款4萬多元，用於儲值網路遊戲點數。2人同年11月分手後，阮女多次追討債務未果，眼見春節已過了大半，對方仍未還錢，阮女對他「欠錢欠到過年」的行為相當不滿。

今天凌晨2時許，阮女找來現任的男友陳姓男子，開車前往中和區自強路謝姓少年住家樓下談判，要求立刻還錢，隨即爆發激烈口角。過程中，雙方一言不合大打出手。不料，陳男突然情緒失控，掏出預藏的折疊刀揮舞。少年的46歲父親及68歲林姓祖母見狀趕緊上前勸架，試圖將2人拉開，卻遭陳男揮刀砍傷。

▼警方拉住現任陳姓男友的手（箭頭），與謝姓少年父親分開（紅圈） 。（圖／記者陳以昇翻攝）

中和警分局秀山派出所獲報後，派遣12名巡邏及支援警力迅速馳赴現場，發現現場一片混亂，雙方互抓不放、血跡斑斑。員警立即強力介入制止，並將在場的情侶檔依現行犯上銬逮捕，同時查扣作案用的折疊刀1把。

救護人員到場發現，謝姓父親左臉頰遭刀劃傷、祖母林女右手中指割傷，而謝姓少年則是右臉頰挫傷。3人被送往新店慈濟醫院救治後，所幸傷勢均無生命危險。警訊後，將陳男、阮女依傷害及恐嚇罪移送新北地檢署偵辦；而互毆的謝姓少年，則依傷害罪移送新北地方法院少年法庭審理。

▼阮姓女子與現任陳姓男友被警方帶走 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼警方查扣犯案用的折疊刀 。（圖／記者陳以昇翻攝）