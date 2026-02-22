　
社會 社會焦點 保障人權

連假最後一天！新北九份湧車潮　瑞芳警出動無人機即時疏導

▲新北九份春節收假湧車潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲新北九份春節收假車潮爆量，瑞芳警無人機即時疏導不卡關。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（22日）大年初六，適逢春節連續假期最後一天，瑞芳地區湧現大量收假與觀光車潮，前往九份、金瓜石及北部濱海公路沿線的車輛明顯增加，交通負荷大幅提升。為確保民眾返程順暢，新北市瑞芳警分局啟動無人機協助交通管制，並結合勤務指揮中心即時調度，有效預防並疏解可能發生的壅塞情形。

瑞芳警分局指出，此次交通疏導勤務中，無人機成為重要利器。傳統地面巡邏受限於山區地形及視線死角，難以全面掌握即時路況，尤其九份及金瓜石多為蜿蜒山路，一旦車流回堵往往不易即時察覺。透過無人機高空巡航拍攝，即時影像同步回傳勤務指揮中心，如同啟動「空中鷹眼」，能鳥瞰九份老街周邊停車場、台2線北部濱海公路等重點路段車流狀況、停車格使用率及潛在壅塞熱點。

▲新北九份春節收假湧車潮。（圖／記者郭世賢翻攝）

警方表示，藉由精準影像分析，勤務指揮中心可迅速掌握車流趨勢並即時調派警力。當監看畫面顯示路段車速下降或停車場接近滿位時，即透過無線電通知前方員警提前進行分流管制，並引導車輛前往替代停車空間，避免車輛集中於入口或狹窄路段造成回堵。

此外，針對零星交通事故或違規停車引發的交通障礙，無人機亦能快速定位狀況點位，指引最近警力前往處理，大幅縮短排除時間，有效維持整體交通順暢。

瑞芳警分局長高繼鴻表示，透過無人機科技輔助，交通管理已由過去的被動處理轉為主動預防，不僅提升勤務效率，也節省大量人力，成功為春節收假期間營造安全、順暢的旅遊與返程交通環境。

警方也呼籲，收假期間車流仍多，民眾出遊或返程前可先查詢即時路況，配合現場員警指揮及交通分流措施，共同維護行車安全與道路順暢。

瑞芳警分局無人機春節交通九份金瓜石交通疏導

