救命心臟被乾冰凍傷！　義大利2歲童移植後苦撐2月亡

▲▼ 義大利男童接受心臟移植，但捐贈心臟受損，男童術後苦撐近2個月過世。（圖／路透）

▲義大利男童接受心臟移植手術，但捐贈心臟被乾冰凍壞，男童術後情況惡化。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

義大利2歲男童多梅尼科（Domenico）在去年底移植一顆被乾冰凍傷的捐贈心臟，術後情況惡化，依賴維生系統近2個月，但仍於21日上午宣告不治。這起事件曝光後在義大利引發公憤，目前已有6名醫護人員被列入調查名單。

關鍵救命心臟　遭乾冰凍傷

BBC報導，多梅尼科去年12月底在拿坡里的莫納爾迪醫院（Monaldi Hospital）接受移植手術，但本該救命的心臟卻在從波札諾（Bolzano）運往拿坡里的800公里路途中出了差錯。據信這顆捐贈給男童的心臟，在運送到醫院的過程中直接接觸到乾冰，組織嚴重受損。

家屬律師佩特魯齊（Francesco Petruzzi）稱，這顆心臟放在不適合的容器內，送抵時早已被凍傷，且此容器並無溫度計即時提醒醫療團隊。

▲▼ 義大利男童接受心臟移植，但捐贈心臟受損，男童術後苦撐近2個月過世。（圖／路透）

▲男童術後靠著生命維持裝置，苦撐近2個月。（圖／路透）

男童苦撐2個月　奇蹟沒出現

男童在術後靠著生命維持裝置苦撐近2個月，母親梅科里諾（Patrizia Mercolino）甚至曾求助教宗，但奇蹟並未發生。

梅科里諾21日忍著悲痛證實孩子已經離世的消息，並稱將以兒子之名成立基金會。律師表示，基金會將幫助所有無法接受移植的孩子，以及所有醫療事故、醫療疏失的受害者。

專家小組在過去這周評估，多梅尼科的身體狀況已無法負荷第二次移植。也有醫師曾警告，長期使用生命維持裝置可能損害肺、肝、腎功能。

▲▼ 義大利男童接受心臟移植，但捐贈心臟受損，男童術後苦撐近2個月過世。圖為男童母親。（圖／路透）

▲男童母親還曾為了兒子求助教宗，但奇蹟並未發生。（圖／路透）

總理發文致哀　要求徹查

針對這起事件，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在社群平台發文致哀，承諾相關部門將會進行徹查。衛生部長斯基拉奇（Orazio Schillaci）也表示，「絕對必須釐清發生了什麼事」。

義大利檢方已針對這起事件展開調查。

義大利媒體警示，「義大利製造」恐面臨流失危機，根據近期統計，一年內就有超過400家義國企業遭外資收購，包括義大利百年摩卡咖啡壺品牌Bialetti（比亞樂堤）也被中資買下。

