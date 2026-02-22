國道上午發生8起事故　下午「11處壅塞路段」一次看

▲高公局發布2月22日國道交通概況，上午發生8起事故，造成車流回堵。（圖／高公局）

記者林育綾／綜合報導

今（22）日為春節連假初六收假日，高公局統計，截至上午11時，國道全線交通量為28.9百萬車公里，預估全天將達96百萬車公里，仍在預期範圍內。上午除國5北向雪山隧道車速略低外，其餘路段大致順暢。不過截至上午11時30分，已發生8起事故，部分路段一度回堵約1公里。高公局預判，下午將出現北返車潮，國1、國3及國5多處北向路段，以及國4、國6、國10部分路段恐出現壅塞情形。

▲上午11時02分，國1南向台南系統入口處，發生2輛小客車追撞事故，占用匝道車道。（圖／高公局）



高公局表示，今日截至11時30分，共發生8件事故，如上午11時02分於國1南向台南系統入口處，發生2輛小客車追撞事故，占用匝道車道，於上午11時07分排除，造成後方車流回堵1公里。

11時04分於國1南向343公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時09分排除，造成後方車流回堵1公里。11時11分於國1北向224公里處，發生2輛小客車追撞事故，占用內線車道，於11時26分排除，造成後方車流回堵1公里，相關事故均導致車輛回堵影響整體車流。

▲高公局預判2月22日下午，國道北部壅塞路段。（圖／高公局）

高公局預判今日下午重點壅塞路段為：國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向東草屯-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。建議用路人透過本局高速公路1968網站、App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊，避開國道壅塞路段及時段。

▲▼高公局預判2月22日，國道中、南部壅塞路段。（圖／高公局）

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況並養足精神，開車時需繫妥安全帶並手握方向盤，保持足夠之行車安全間距，隨時注意前方動態，專心開車勿倚賴輔助駕駛系統，以確保行車安全。

▼高公局預判2月22日下午國道壅塞路段。（AI協作圖／記者林育綾製作，經編輯審核）

