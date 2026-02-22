與綠營合作？魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬

▲前花蓮市長魏嘉賢。(圖／花蓮市公所提供）



記者杜冠霖／台北報導

前花蓮市長、無黨籍花蓮縣議員魏嘉賢今（22）日無預警宣布，將投入年底花蓮縣長選戰。魏嘉賢表示，「我不說空話，只用經驗與行動，為花蓮打造看得見的未來。請把花蓮交給我，讓我們一起向前」。而國民黨花蓮黨團早早推薦提名傅崐萁人馬吉安鄉鄉長游淑貞參選縣長，魏嘉賢近來大力批評花蓮縣府施政，外界也觀察魏是否會與綠營合作。

國民黨花蓮縣黨部早在1月下旬就公布內參民調，向黨中央推薦提名傅崐萁人馬、「徐榛蔚接班人」吉安鄉鄉長游淑貞參選縣長，然而，國民黨至今未正式提名；同時，民進黨自去年大罷免以來，就不斷傳聞有意結盟花蓮魏家、議長張峻，希望扳倒傅崐萁地方勢力。

魏嘉賢稍早表示，今天大年初六，是開市的好日子。在這個新年的起點，誠摯向大家說明，「我會投入年底的花蓮縣長選舉」。選舉對他來說，不是爭奪權力，而是守護家鄉的承諾，大家把土地的未來託付到他身上。現在的花蓮，正站在關鍵路口。

魏嘉賢指出，準備好為花蓮承擔責任，過去在花蓮市公所、縣議會、近期幾期重大災害，自己都站在最前線，危機時刻能夠穩住陣腳、安定人心是首長不可懈怠責任。

魏嘉賢表示，面對高齡化社會長照需求、城市空間活化、觀光資源盤點與振興，必須重新審視，把照顧長輩和弱勢放在心中，我不說空話，只用經驗與行動，為花蓮打造看得見的未來。這是共同改變的起點，請把花蓮交給我，讓我們一起向前。