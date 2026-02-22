圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

▲圓山飯店證實資訊系統遭不法入侵，不排除有資安外洩疑慮。（資料圖／記者周宸亘攝）



記者林育綾／台北報導

圓山大飯店在日前發現資訊系統遭外部不法入侵，21日發出公告提醒，不排除部分顧客資料可能遭竊取、外流之風險。今（22）日業者對此回應，公告是為了保護顧客權益，同時緊急調動人力，讓系統盡快恢復，並啟動最高等級資訊安全應變機制，目前尚未有顧客受到侵害，檢調也同步調查中。

圓山大飯店在21日發出公告指出，於2月17日發現資訊系統遭外部不法入侵，經專業數位鑑識調查後，確認部分系統遭未經授權存取，且不排除部分顧客資料可能遭竊取、外流之風險。目前實際受影響範圍與內容，仍待最終鑑識結果確認。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，《ETtoday新聞雲》聯繫圓山飯店詢問最新狀況，業者回應，目前情況如官網公告所述，確實發現有非法入侵事件，資料可能有外洩疑慮，因此對外發布通知，目的是保護顧客權益。

至於目前營運狀況，因正值過年期間，已緊急調動人力，讓整個系統儘快恢復，目前各項服務皆維持正常。旅客與顧客部分，尚未發現資料有被侵害的情形。檢調單位已介入調查，仍待進一步調查結果。事後事件更新，也會持續在官網說明。

▼圓山大飯店在官網公告，資訊系統異常事件。（圖／圓山大飯店官網）

圓山大飯店在公告中說明，事件發生後已立即啟動最高等級資訊安全應變機制，包括切斷相關系統連線、全面進行鑑識調查與風險清查、強化帳號與權限控管、提升監控與防護層級，並依法完成主管機關通報，同時主動請法務部調查局啟動調查。

飯店也提醒顧客提高警覺，如近期接獲可疑郵件、異常付款指示、要求提供帳號密碼或其他金融資訊，或是不明來電，務必審慎查證，避免衍生後續風險。若有相關疑問，可洽公關部（02-28861818分機1515、1022、1026）聯繫窗口。

業者表示，將以嚴謹態度面對此事，持續強化資訊安全治理與防護機制，目前住宿、餐飲與會員服務皆持續提供。