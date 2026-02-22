川普祭15%全球關稅　國民黨團：5千億投資與2.67兆採購能重談？

▲川普將全球關稅增至15％。（圖／路透）

記者鄭佩玟／台北報導

美國最高法院近日做出重大判決，裁定美國總統川普去年實施廣泛全球性關稅無效，川普隨即簽署公告，將依據《貿易法》第122條款，對全球徵收10%進口關稅，自2/24生效，為期150天，不久後又再宣布，提高至15%。國民黨立法院黨團表示，在這樣的情況之下，我國先前承諾的5000億美元投資是否需要重新評估？2.67兆元採購安排是否有下修空間？政府更應把關稅帳本算清楚，向社會說明談判進度與政策方向。

國民黨立法院黨團書記長林沛祥指出，今年迎財神之際，國家關稅帳本卻讓不少人看不清楚，面對川普政策高度不確定性，賴清德總統是否已做好準備，外界普遍都有疑問；過去高調宣傳的成果，在現實運作下是否出現落差，政策紅利何在？談判與執行進度為何？政府都應對外說明。

林沛祥說，賴清德總統在關稅協議簽訂後成立國家經濟戰略指導小組並親任召集人，外界關注該機制目前運作情形。林沛祥要求賴政府說明對美關稅現況評估為何，協議是否仍持續洽談或調整，小組是否已召開會議，是否曾在國家安全會議層級討論，以及何時向社會正式報告政策方向。政策宣布之後，更重要的是進度與執行成果。

林沛祥質疑，先前承諾的5000億美元投資是否需要重新評估？協議中列入GDP 3％年度支出約9500億元是否調整？另規畫約2.67兆元採購安排是否有下修空間，基準條件改變，談判內容是否同步修正，政府是否已有重新協商規劃，均應清楚交代。

在出口面向，林沛祥指出，下半年為台灣出口美國旺季，尤其8月至11月為關鍵採購期。雖目前採全面加徵，但產業仍面臨232、201、301、122、338等條款可能調整的不確定性，政府應提出完整因應方案，建立風險預警與產業支援機制，並提高談判透明度，讓企業處於可預測環境，而非承受政策反覆震盪。

林沛祥認為，經貿政策關乎國家長期競爭力與產業信心，開市迎財神之際，更要守好財政與經貿本業，政府應把數字講清楚、把進度說明白、把談判公開化、把風險管理好，讓制度與決策透明，確保國家經濟穩健前行。