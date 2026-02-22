牙痛要命！日本研究：長輩「蛀牙不補」死亡風險飆增1.7倍

▲日本一項最新醫學研究指出，老人千萬不可忽視蛀牙、牙痛等警訊。（示意圖，由AI生成）

許多長輩認為「年紀大了掉牙很正常」或是「蛀牙不痛就不用管」，但日本一項最新醫學研究發出了嚴正警告。由大阪公立大學與大阪大學組成的研究團隊發現，75歲以上的高齡者若放任蛀牙不治療，或是健康牙齒數量過少，其死亡風險將比一般人高出約1.7倍。專家指出，這不僅關乎營養攝取，更與致命的「誤嚥性肺炎」息息相關。

追蹤19萬人發現：牙齒健康與壽命成正比

根據《YAHOO JAPAN》報導，研究團隊針對大阪約19萬名75歲以上的居民進行大規模追蹤調查。研究將受試者依據「健康牙齒與已治療牙齒」的合計總數分為六組，並排除年齡、基礎疾病等干擾因素進行數據分析。

結果顯示，與擁有21顆以上健康牙齒的長輩相比，口中完全沒有健康牙（0顆組）的男性死亡風險高出1.74倍，女性則高出1.69倍。這項研究成果已正式發表於國際學術期刊，證實了口腔健康是長壽的關鍵指標。

關鍵殺手：誤嚥性肺炎與肌肉萎縮

為什麼「爛牙」會引發死亡危機？大阪公立大學講師大槻奈緒子指出，當口腔內的蛀牙菌與細菌大量滋生，高齡者若不慎將唾液或食物殘渣吸入氣管，極易引發嚴重的「誤嚥性肺炎（吸入性肺炎）」，這在臨床上是高齡者的主要死因之一。

此外，東京都健康長壽醫療中心理事長秋下雅弘補充，牙齒缺失會導致長輩無法咀嚼肉類、魚類等蛋白質來源，進而造成營養不良與全身肌肉萎縮（肌少症）；同時，因缺牙導致的對話困難，也會加速認知功能退化，引發一連串的健康連鎖反應。

專家建議：別等牙痛才看診，定期檢查是保命符

研究團隊呼籲，長輩不應忽視口腔內的任何細微病變。即使是已經蛀掉的牙齒，積極接受治療、修補或裝設假牙，恢復咀嚼功能並維持口腔清潔，都能有效降低細菌感染與肺炎的風險。

台灣與日本同屬高齡化社會，醫師建議家屬應定期陪伴長輩前往牙科診所檢查。這不僅是為了「美觀」或「飲食」，更是為了守護長輩的生命安全，讓他們能遠離「從口而入」的致命危機。



