　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

牙痛要命！日本研究：長輩「蛀牙不補」死亡風險飆增1.7倍

日本一項最新醫學研究指出，老人千萬不可忽視蛀牙、牙痛等警訊。（示意圖，由AI生成）

▲日本一項最新醫學研究指出，老人千萬不可忽視蛀牙、牙痛等警訊。（示意圖，由AI生成）

圖文／鏡週刊

許多長輩認為「年紀大了掉牙很正常」或是「蛀牙不痛就不用管」，但日本一項最新醫學研究發出了嚴正警告。由大阪公立大學與大阪大學組成的研究團隊發現，75歲以上的高齡者若放任蛀牙不治療，或是健康牙齒數量過少，其死亡風險將比一般人高出約1.7倍。專家指出，這不僅關乎營養攝取，更與致命的「誤嚥性肺炎」息息相關。

追蹤19萬人發現：牙齒健康與壽命成正比

根據《YAHOO JAPAN》報導，研究團隊針對大阪約19萬名75歲以上的居民進行大規模追蹤調查。研究將受試者依據「健康牙齒與已治療牙齒」的合計總數分為六組，並排除年齡、基礎疾病等干擾因素進行數據分析。

結果顯示，與擁有21顆以上健康牙齒的長輩相比，口中完全沒有健康牙（0顆組）的男性死亡風險高出1.74倍，女性則高出1.69倍。這項研究成果已正式發表於國際學術期刊，證實了口腔健康是長壽的關鍵指標。

關鍵殺手：誤嚥性肺炎與肌肉萎縮

為什麼「爛牙」會引發死亡危機？大阪公立大學講師大槻奈緒子指出，當口腔內的蛀牙菌與細菌大量滋生，高齡者若不慎將唾液或食物殘渣吸入氣管，極易引發嚴重的「誤嚥性肺炎（吸入性肺炎）」，這在臨床上是高齡者的主要死因之一。

此外，東京都健康長壽醫療中心理事長秋下雅弘補充，牙齒缺失會導致長輩無法咀嚼肉類、魚類等蛋白質來源，進而造成營養不良與全身肌肉萎縮（肌少症）；同時，因缺牙導致的對話困難，也會加速認知功能退化，引發一連串的健康連鎖反應。

專家建議：別等牙痛才看診，定期檢查是保命符

研究團隊呼籲，長輩不應忽視口腔內的任何細微病變。即使是已經蛀掉的牙齒，積極接受治療、修補或裝設假牙，恢復咀嚼功能並維持口腔清潔，都能有效降低細菌感染與肺炎的風險。

台灣與日本同屬高齡化社會，醫師建議家屬應定期陪伴長輩前往牙科診所檢查。這不僅是為了「美觀」或「飲食」，更是為了守護長輩的生命安全，讓他們能遠離「從口而入」的致命危機。


更多鏡週刊報導
到底有多正？18歲男大生夜衝險猝死　急診醫：載到班花太興奮
146光年外驚見「第二個地球」？NASA數據挖出宜居新行星　氣溫恐低至-70度

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超狂開工禮！　老闆買千張大樂透送員工
魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬
最美議員拜年「胸前1心機」！選民狂哀號：字幕別鬧
快訊／老高首發聲！　回應2大傳聞
醫美老闆遭轟4槍！　槍手身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

川普關稅違法「民調也慘敗」！　64%美國人不滿

牙痛要命！日本研究：長輩「蛀牙不補」死亡風險飆增1.7倍

川普加徵15%全球關稅「2國逃過一劫」　各國反應一次看

被愛犬「舔一下」引發敗血症！她四肢截肢搶命　曝生死經歷

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

川普第一反應曝光！得知關稅案被推翻　反問一句怒火中燒

加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

仙氣飄飄藏危機！這款飲料「喝錯」恐害胃炸裂　急診醫師示警

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

泰國清邁12天「72頭老虎」接連離奇暴斃！　屍體堆成山燒不完

川普關稅違法「民調也慘敗」！　64%美國人不滿

牙痛要命！日本研究：長輩「蛀牙不補」死亡風險飆增1.7倍

川普加徵15%全球關稅「2國逃過一劫」　各國反應一次看

被愛犬「舔一下」引發敗血症！她四肢截肢搶命　曝生死經歷

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

川普第一反應曝光！得知關稅案被推翻　反問一句怒火中燒

加碼至15%！川普動用沉睡50年法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

仙氣飄飄藏危機！這款飲料「喝錯」恐害胃炸裂　急診醫師示警

菅野智之、菊池雄星報到！　日本武士隊宮崎開訓

新房太貴！想買「高雄40年套房」當退休宅　網點2問題搖頭

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅

BMW「車貸剛繳完」就撞爛！　陸男燦笑合照：至少人沒事

別花太多時間在憎恨！《陽光女子》飆破6億登影史冠軍　網淚推3大金句：哭到暈

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

與綠營合作？魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬

台灣脫口秀OG認曾萌退意　壯壯感性曝背後辛酸「竟然有人在意我」

快訊／台中海鮮餐廳初六火警！廚師臉部雙手燙傷送醫

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

國際熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

美關稅跌到剩8.3%！　台灣稅率排全球第5

川普：全球關稅增至15%　將發布全新合法關稅

川普動用這法條　全球關稅恐陷「無限輪迴」

川普怒了　得知對等關稅敗訴第一反應曝

不只金價飆　日本「5圓硬幣」身價超車面額

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！3昏迷

川普加徵10%關稅　日官員：可以理解

詭異自燃！婦獨自燒成灰　家具卻完好

回應美國關稅　德總理：歐盟將協商統一立場

德州美公民遭開槍擊斃　疑川普上任以來移民掃蕩首例曝光

更多熱門

相關新聞

日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！3昏迷

日本「裸男祭」恐怖踩踏事故！3昏迷

日本岡山市一場傳統裸祭21日驚傳意外，多名參與者在激烈爭奪象徵福氣的「寶木」時意外受傷，6人送醫，其中3人陷入昏迷狀態。該活動被列為日本國家重要無形民俗文化財，已有500多年歷史，怎知卻發生意外，目前警方已經介入調查。

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

福島自駕車禍「3人重傷骨折」　外交部曝台籍5人家庭最新傷勢

日醫師開刀「塑膠袋」忘在病人肚子1個月

日醫師開刀「塑膠袋」忘在病人肚子1個月

小獼猴緊抱「絨毛玩偶」當媽　IKEA賣到缺貨

小獼猴緊抱「絨毛玩偶」當媽　IKEA賣到缺貨

關鍵字：

蛀牙口腔鏡週刊日韓要聞

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面