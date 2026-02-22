　
政治

台美關稅多變「川普目標不變」　江啟臣：追求對美有利的貿易

▲▼江啟臣,李四川新店太平宮發紅包。（圖／記者周宸亘攝）

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

川普關稅政策多變，在美國最高法院裁定其先前對等關稅措施違法後，川普原宣布改依《貿易法》第122條課徵10%關稅，但隨即再發文，將稅率提高至15%。立法院副院長江啟臣今（22日）受訪表示，川普2.0時代「關稅是武器，交易才是目的」，整體情勢變化快速，但川普試圖改變貿易不平衡、追求對美國有利的貿易平衡目標不會改變。

農曆春節連假倒數之際，美國最高法院20日做出歷史性判決，裁定「關稅帝君」美國總統川普（Donald Trump）依據《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）徵收全球關稅違法，「非法徵收」的1750億美元（約5.5兆新台幣）須退還；而後川普政府立即改以《貿易法》第122條，進一步宣布對全球徵收15%的臨時關稅。

江啟臣受訪時對此指出，從去年4月傳出32%，之後降為10%，到8月變為20%，今年1月再傳出15%，前天變成10%，昨天深夜又調整為15%，整個情勢變化相當快速，不過有一件事始終不變，就是川普試圖透過所有可用方法，改變貿易不平衡狀態，或達到對美國有利的貿易平衡。他分析，未來雖然川普可能無法繼續運用IEEPA（國際緊急經濟權力法）行使權力，但仍可透過貿易法及貿易擴展法等工具作為手段，因此可預見短期內相關爭議仍會持續糾纏。

江啟臣認為，川普會用盡所有可能的權利與工具，達到其政策目的，對台灣而言必須隨時做好因應準備，也希望政府能夠掌握局勢、妥善規畫，尤其要為產業預作準備，短期固然要應對衝擊，但中長期仍須回歸產業升級與競爭力提升。
 

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

