羨慕侯友宜協調李四川出線？　江啟臣：這部分還是有勞黨中央

▲立法院副院長江啟臣。（圖／記者周宸亘攝）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨台中市長初選白熱化，立法院副院長江啟臣、立委楊瓊瓔之爭進入關鍵倒數，預計三月底以民調定生死，兩位重量級人選趁著過年密集走訪基層、搶曝光。江啟臣今（22日）在台北市副市長李四川陪同下，前往「娘家」新北市新店區的太平宮參拜祈福，被問到在新北市長侯友宜協調下藍營順利產生新北市長人選「會不會羨慕？」江表示，樂見新北黨內整合，有勞黨中央了，相信黨中央有整體規畫。

江啟臣說，新北市是自己的娘家，很樂見新北市在黨內整合，未來藍白整合相信也都會非常的順利，其他縣市也一樣，不過這部分還是有勞黨中央，相信黨中央有他整體規畫。他認為，最重要的是未來新北跟台中「北中聯手、幸福相守」，尤其川伯有這麼多實務經驗，做過新北、高雄、台北的副市長，是最強副市長，未來相信是最強市長，新北市的未來就交給他了。

江啟臣也誇讚，新北市在川伯建設的硬實力下，一定不是只有燈亮、路平、水溝通，會透過他的槌子，一槌、一槌敲出未來新北的幸福跟光榮。

江啟臣強調，台中未來希望跟新北能有更多合作，新北人口是第一大，台中是第二大，兩個城市加起來700多萬人，超過全台灣將近快三分之一，所以兩個城市未來的密切合作是相當重要的，自己如果有機會代表台中選市長，那跟新北的娘家密切合作就是他的願望，希望能夠很快實現。

