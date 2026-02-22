扯爆！合歡山首次出現民眾玩飛行傘　太管處展開調查將裁罰

▲太管處表示，由於飛行傘飛行高度相當高，但民眾投訴所提供的照片仍可辨識為飛行傘。（圖／民眾提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

春節期間有民眾在合歡山區玩飛行傘，飛行傘在空中飛行引起遊客注意；太管處表接獲投訴後已展開調查，並呼籲民眾不要違反園區規定，違規行為經查屬實除將被罰，也對自身和他人有安全之虞。

太魯閣國家公園管理處表示，遊客到合歡山區旅遊以往曾有燃放煙火、鞭炮、明火煮食、烤肉、搭帳棚、機車高速燒胎及攀爬危險區域等違規行為而遭罰，這次第一次發現有民眾玩飛行傘，已觸犯合歡山區相關違規行為。

太管處同時表示，由於飛行傘飛行高度相當高，目擊民眾投訴所提供的照片雖可辨識為飛行傘，但因合歡山區範圍太廣，要追查飛行傘的降落地點確實有難度。

太管處說明，「太魯閣國家公園區域禁止事項」修訂後去年9月起實施，為維護遊憩秩序、遊客權益與提升遊憩品質，部分違規行為提高罰鍰處分，包括未依規定停放車輛，罰鍰提高為新台幣1500元；違規攜帶寵物進入生態保護區，罰鍰提高為新台幣1500元；違規燃放煙火、鞭炮、烤肉等，罰鍰提高為新台幣3000元。

太魯閣國家公園合歡山管理站指出，飛行傘任意飛行將由民航局依法開罰；太管處則可依國家公園法第13條第8款，違反公共安全部分開罰。

