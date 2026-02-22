川普「仍有工具」！中經院長警告：台灣要準備好下一輪調查

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國前總統川普推動的「對等關稅」遭最高法院判決踩煞車，引發全球關注。中經院副院長連賢明直言，IEEPA這顆「無敵星星」被拿走後，川普立刻改用貿易法122條，宣布為期150天、15%的全球性臨時附加稅，就是不願讓關稅回到零。他提醒，台灣對美順差龐大，下一步恐怕就是面臨301條款調查的壓力。

連賢明在臉書發文指出，「睡了一覺，全世界的普遍關稅又被調到15%」，川普陣營在最高法院判決出爐後隨即回應，痛批裁決「極度令人失望」。他分析，IEEPA被判違法後，川普不能再隨意用關稅威脅各國，「像警告印度購買俄羅斯原油要加關稅，這些警告都失效了」，過去宣稱用關稅「調停了六場戰爭」的說法，也難以為繼。

他進一步說明，對等關稅體系原有三大原則，包括「沒有國家是零關稅，避免洗產地」、「中國稅率最高」、「和中國靠近國家稅率比較高」。如今要在失去IEEPA後維持架構，川普勢必得「迅速給不同國家不同稅率的工具」，「最符合民主原則的方法當然是去國會要求同意對等關稅。但以目前兩黨對峙情況，國會成功的可能性不高。比較有可能的，是從現有工具箱中拼湊出來一個類似效果的工具。」

然而122條款原則上不得歧視特定國家，只能採單一稅率，因此才會先喊10%，隨後乾脆拉高到15%，避免盟邦反彈與重談壓力。連賢明點出，122條款「可以不用聽證，不用調查，由總統逕行宣布稅率實施150天」，就算日後被告上法院，「法院審理就超過150天，就算到頭來被判違法也夠本了」，形容這是「非常典型的川老大思維」。

但150天後仍須國會同意，因此商務部與貿易部已強調將啟動232與301等調查，補回原有關稅架構。他最後直言，台灣對美順差逼近1600億美元，為美國第四大逆差來源國，「301條款要成立真的不是太困難。」若外界對目前稅率仍有不滿，「就再等一下301條款，測試一下川老大的耐心」，暗示未來變數仍多，台灣必須提前準備。