春節最後1天各地溫暖好天氣　明開工「日夜溫差大」

▲中央氣象署預報未來一周天氣。（圖／氣象署提供）

記者林育綾／台北報導

春節假期即將結束，中央氣象署預報員曾昭誠今（22日）表示，溫暖好天氣可持續到周二（24日）白天，各地氣溫普遍在25度以上，中南部甚至可高達30度左右；不過清晨與夜晚低溫約16至20度，日夜溫差明顯，早出晚歸仍要留意。

氣象署預報員曾昭誠說明，今晚起隨著北方鋒面掠過日本、東海一帶，雖未直接影響台灣，但外圍水氣可能為「基隆北海岸」帶來零星降雨。

明（23日）開工日，整體天氣仍算穩定，白天各地氣溫普遍在25度以上，中南部甚至可高達30度左右，僅東半部與恆春半島有局部短暫雨機會，但全台仍要留意日夜溫差大。此外在清晨，西半部及金馬地區，容易有局部霧或低雲，通勤與交通往返須注意能見度。

穩定天氣將延續至周二白天，當天晚間首波鋒面接近並通過，北部與東半部降雨機率升高。周三（25日）東北季風增強，北部、宜蘭及花蓮白天「氣溫降至約20至22度」，體感轉為濕涼，但冷空氣強度不強，低溫變化有限。周四（26日）東北季風減弱，各地氣溫再度回升，高溫可回到25度以上。

▲中央氣象署預報未來一周天氣，周三略為降溫，周四再回溫，而周四晚間起有雨。（圖／氣象署提供）

真正明顯的變天將落在連假前夕，周四晚間起另一波鋒面南下，周五（27日）鋒面由北往南通過，全台降雨機率顯著提高，中部以北、東半部雨勢較為廣泛，影響程度比前一波更明顯。

228連假期間，持續受東北季風及華南雲雨區影響，中部以北、東半部及南部山區降雨機率仍偏高。周六（28日）起北台灣氣溫逐漸下降，沿海地區體感偏涼。氣象署提醒，未來一周天氣變化快速，規劃出遊或返鄉的民眾，出門前務必掌握最新預報。