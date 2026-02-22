絕對能源詐騙手法曝！三波吸金唬弄被害人　律師籲儘速提告求償



▲絕對能源吸金盤主嫌邱志豪。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



邱志豪經營詐騙吸金盤「絕對能源」投資案，檢警調查指出，相關吸金詐騙犯罪迄今分為三階段進行。首波發生2023年間，邱志豪對外宣稱投資「乾淨能源技術」招攬民眾購買甲、乙種特別股，並以年利率25％至42％為號召吸引資金。檢警調查出，第一階段違法吸金造成被害人財損金額約新台幣2億7730萬元，被害人數達316人，全案已遭起訴，目前由北院陸續審理中。



但離譜的是：邱志豪於絕對能源吸金案偵辦期間一度交保，隨後展開第二波詐騙吸金計畫。他對外宣稱推出「AI智慧鏈上當鋪」平台，透過販售EGT、TBT 等虛擬貨幣吸引投資獲利，結果民眾購入後發現根本無法出脫手中虛幣，相關虛幣並無實際價值，拿的到獲利的前期投資人，多是邱嫌以後金補前金方式出金，後來隨著投入民眾變少，該吸金盤現金水位乾涸，部分投資人始察覺異常，但邱嫌透過發行虛幣狂捲投資者50億現金。



更扯的是，今年1月2日，邱志豪召開說明會試圖與投資人溝通。會中再提出所謂「3.0投資平台」，宣稱可透過名為EGT之虛擬貨幣進行借貸運作，並由投資人自行設定利率與借款條件，將前案投資人轉為放貸方對外借貸。顯示邱嫌等人將吸金盤詐騙轉化成第三波投資詐騙，看準多數被害人不願血本無歸，有可能持續加碼想「保本」進行第三次詐騙。





▲理然法律事務所所長李欣庭呼籲投資絕對能源、絕對創新吸金盤民眾出面報案、提告維護自身權益。（圖／記者張君豪翻攝）



理然法律事務所長李欣庭律師表示：目前已知受害者最少達數十人，與律所接觸的被害人財損合計已達上千萬元，但憂心推估第二、第三波吸金應有不少潛在被害人未出面提告。李欣庭提醒：邱志豪提出「3.0 平台」說法，實質上是將原本承諾的固定收益模式，轉變為由投資人自行承擔風險的自由借貸市場，卻未提供任何即時清償投資款，或確定回收機制，將還款希望寄託於未來平台是否成功，是典型「換包裝」的詐騙手法，呼籲民眾謹慎評估，切莫掉入詐團多重詐騙陷阱。

