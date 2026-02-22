　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

絕對能源詐騙手法曝！三波吸金唬弄被害人　律師籲儘速提告求償

▲絕對能源吸金盤主嫌邱志豪開會畫面曝光。（圖／記者張君豪翻攝）
▲絕對能源吸金盤主嫌邱志豪。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

邱志豪經營詐騙吸金盤「絕對能源」投資案，檢警調查指出，相關吸金詐騙犯罪迄今分為三階段進行。首波發生2023年間，邱志豪對外宣稱投資「乾淨能源技術」招攬民眾購買甲、乙種特別股，並以年利率25％至42％為號召吸引資金。檢警調查出，第一階段違法吸金造成被害人財損金額約新台幣2億7730萬元，被害人數達316人，全案已遭起訴，目前由北院陸續審理中。

但離譜的是：邱志豪於絕對能源吸金案偵辦期間一度交保，隨後展開第二波詐騙吸金計畫。他對外宣稱推出「AI智慧鏈上當鋪」平台，透過販售EGT、TBT 等虛擬貨幣吸引投資獲利，結果民眾購入後發現根本無法出脫手中虛幣，相關虛幣並無實際價值，拿的到獲利的前期投資人，多是邱嫌以後金補前金方式出金，後來隨著投入民眾變少，該吸金盤現金水位乾涸，部分投資人始察覺異常，但邱嫌透過發行虛幣狂捲投資者50億現金。

更扯的是，今年1月2日，邱志豪召開說明會試圖與投資人溝通。會中再提出所謂「3.0投資平台」，宣稱可透過名為EGT之虛擬貨幣進行借貸運作，並由投資人自行設定利率與借款條件，將前案投資人轉為放貸方對外借貸。顯示邱嫌等人將吸金盤詐騙轉化成第三波投資詐騙，看準多數被害人不願血本無歸，有可能持續加碼想「保本」進行第三次詐騙。

▲理然法律事務所所長李欣庭呼籲投資絕對能源、絕對創新吸金盤民眾出面報案、提告維護自身權益。（圖／記者張君豪翻攝）

▲理然法律事務所所長李欣庭呼籲投資絕對能源、絕對創新吸金盤民眾出面報案、提告維護自身權益。（圖／記者張君豪翻攝）

理然法律事務所長李欣庭律師表示：目前已知受害者最少達數十人，與律所接觸的被害人財損合計已達上千萬元，但憂心推估第二、第三波吸金應有不少潛在被害人未出面提告。李欣庭提醒：邱志豪提出「3.0 平台」說法，實質上是將原本承諾的固定收益模式，轉變為由投資人自行承擔風險的自由借貸市場，卻未提供任何即時清償投資款，或確定回收機制，將還款希望寄託於未來平台是否成功，是典型「換包裝」的詐騙手法，呼籲民眾謹慎評估，切莫掉入詐團多重詐騙陷阱。

獨／聖石公關長邀刑事局高層餐敘　檢警提前發動拘搜驚險破局

獨／聖石金業公關長背景曝！洗腦警官、記者瘋投資　海削千萬被捕

獨／狼父警性侵女兒348次陳屍家中 另涉性騷女警遭吃案迄無真相

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
超狂開工禮！　老闆買千張大樂透送員工
魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬
最美議員拜年「胸前1心機」！選民狂哀號：字幕別鬧
快訊／老高首發聲！　回應2大傳聞
醫美老闆遭轟4槍！　槍手身影曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／台中海鮮餐廳初六火警！廚師臉部雙手燙傷送醫

快訊／高雄2貨車追撞！男受困頭部濺血　車頭擠壓變形成廢鐵

快訊／台中女8樓墜下倒臥雨遮　意識模糊送醫搶救

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

扯爆！合歡山首次出現民眾玩飛行傘　太管處展開調查將裁罰

絕對能源詐騙手法曝！三波吸金唬弄被害人　律師籲儘速提告求償

過年喝太嗨！彰化男醉倒路邊叫不醒　口鼻流血緊急送醫

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

桃園小黃深夜撞中央分隔島四輪朝天　運將疲勞恍神釀禍

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

快訊／台中海鮮餐廳初六火警！廚師臉部雙手燙傷送醫

快訊／高雄2貨車追撞！男受困頭部濺血　車頭擠壓變形成廢鐵

快訊／台中女8樓墜下倒臥雨遮　意識模糊送醫搶救

醫美老闆開工團拜「遭轟4槍」！槍手身影曝光　冷靜變裝徒步逃逸

扯爆！合歡山首次出現民眾玩飛行傘　太管處展開調查將裁罰

絕對能源詐騙手法曝！三波吸金唬弄被害人　律師籲儘速提告求償

過年喝太嗨！彰化男醉倒路邊叫不醒　口鼻流血緊急送醫

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

桃園小黃深夜撞中央分隔島四輪朝天　運將疲勞恍神釀禍

菅野智之、菊池雄星報到！　日本武士隊宮崎開訓

新房太貴！想買「高雄40年套房」當退休宅　網點2問題搖頭

娶到植物控老婆「住家變森林」　男分享結婚前後驚人對比照爆紅

BMW「車貸剛繳完」就撞爛！　陸男燦笑合照：至少人沒事

別花太多時間在憎恨！《陽光女子》飆破6億登影史冠軍　網淚推3大金句：哭到暈

圓山飯店系統遭入侵　顧客資料疑外洩「檢調調查中」

澳洲軍艦連2日通過台海　共軍跟監警戒

與綠營合作？魏嘉賢突宣布參選花蓮縣長　挑戰傅崐萁人馬

台灣脫口秀OG認曾萌退意　壯壯感性曝背後辛酸「竟然有人在意我」

快訊／台中海鮮餐廳初六火警！廚師臉部雙手燙傷送醫

【川普又點名台灣】回應法院關稅裁決：貿易協議仍有效

社會熱門新聞

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

即／南科群創光電員工「重物砸破頭」　送醫搶救仍不治

彰化轎車撞民宅起火　駕駛45%燒燙傷

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

北市男「誤信假吳淡如」噴光退休金

嘉義男遭隨機攻擊　兇嫌遭羈押

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

姐妹花遭性侵　性防課上班脫口「我也有」

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒

即／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭命危

新北女拋錨遇「天價拖吊」　不到10公里要10萬氣炸

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

17歲老狗截肢猝死　飼主怒告獸醫索賠200

更多熱門

相關新聞

單親媽為兩子投資百萬驚見負責人被收押

單親媽為兩子投資百萬驚見負責人被收押

一名新北市單親媽媽也出面向《ETtoday新聞雲》記者出面指控，自己去年誤信「絕對能源」對外行銷「高利率特別股」與「DeFi借貸方案」投資，她幻想可以辦信貸投資致富，就可有更多時間照顧小孩，最終背負上百萬元債務。她表示，目前已與其他受害者聯繫，並在社群平台Threads籌組自救會，持續與潛在被害人聯絡、避免再有人遭到二度詐騙。

獨／絕對能源吸金逾50億　落

獨／絕對能源吸金逾50億　落

賓士G63越野車2／25基隆競標　先付50萬

賓士G63越野車2／25基隆競標　先付50萬

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

詐團賣「假虛幣儲值卡」騙走6千萬！車內放354萬現金

名醫瘋魔投資到處借錢　賣房產借高利被詐7173萬

名醫瘋魔投資到處借錢　賣房產借高利被詐7173萬

關鍵字：

詐騙案虛擬貨幣投資陷阱李欣庭絕對能源

讀者迴響

熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

最美議員拜年「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面