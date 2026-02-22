川普關稅違法「民調也慘敗」！　64%美國人不滿

▲ 多數美國人不認同川普處理關稅問題的方式。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國最高法院20日以6比3票裁定總統川普全球關稅政策無效，而判決出爐前夕的最新民調顯示，有64%美國民眾對川普處理關稅的方式感到不滿，表示認同的則有36%。

這項民調由美媒ABC、《華盛頓郵報》與益普索（Ipsos）聯合進行，結果指出不論收入高低、性別或年齡層，大多數美國人都不認同川普的關稅政策。從族裔看來，白人、非裔、西裔及亞裔美國人也都呈反對態度。

未投票族群不滿 賀錦麗選民幾乎全反對

值得注意的是，2024年未參與總統大選投票的族群有69%對川普關稅作為不滿，當時投給前副總統賀錦麗的選民則有高達98%反對。整體而言，對川普施政感到不滿的美國人中有逾9成反對其關稅政策。

共和黨支持者分歧 非MAGA支持者過半反對

從政黨傾向看來，多達95%民主黨選民不認同川普處理關稅的方式，而共和黨支持者雖有75%認同，但在自認非「讓美國再次偉大」（MAGA）運動支持者的共和黨人中，支持度驟降至43%，反對比例高達55%。

相較之下，MAGA運動支持者則有87%表態支持。調查顯示，54%共和黨及傾向共和黨的獨立選民認同MAGA運動，42%則表示不認同。

高學歷白人反對比例高 都市郊區多不贊同

教育程度與居住地區也呈現明顯差異。擁有大學學歷的白人以超過2比1的比例反對川普關稅政策，而未受大學教育的白人則呈現分歧。在地域分布上，郊區及都市居民多數反對，鄉村地區則意見分歧。