社會 社會焦點 保障人權

過年喝太嗨！彰化男醉倒路邊叫不醒　口鼻流血緊急送醫

▲彰化男子醉倒路邊口鼻流血警消緊急送醫。（圖／警方提供）

▲彰化男子醉倒路邊口鼻流血警消緊急送醫。（圖／警方提供）

記者唐詠絮／彰化報導

過年期間親友團聚小酌幾杯在所難免，但還是要衡量自身酒量，千萬別喝到不省人事！彰化市就有一名中年男子，因過年聚餐時喝太多，酒後獨自一人走在路上，結果體力不支直接倒臥路旁，動彈不得，口鼻還流血，所幸被路過民眾發現趕緊報警消送醫，救回一命。

彰化分局莿桐派出所副所長蔡耀慶與警員黃翎郡趕到現場後，發現男子身上散發出濃濃酒氣，倒在地上怎麼叫都叫不醒。為了避免他被來往車輛撞擊，員警立刻用巡邏車和交通錐在現場圍出警戒區，同時通報消防救護支援。

▲彰化男子醉倒路邊口鼻流血警消緊急送醫。（圖／警方提供）

▲彰化男子醉倒路邊口鼻流血警消緊急送醫。（圖／警方提供）

沒想到，當警消合力要將他扶起時，竟發現他口鼻不斷滲血，情況一度緊張！救護人員見狀不敢大意，立刻將他抬上擔架，一路鳴笛緊急送往醫院救治，並同步聯繫家屬趕往醫院。經過醫院詳細檢查，確認他是因為體內酒精濃度過高，整個人醉到癱軟，倒地時可能輕微碰撞導致口鼻出血，幸好沒有生命大礙，觀察治療後已經平安出院。

家屬事後相當感謝，表示男子當天是聚餐喝太嗨，沒想到一個人走出去就倒在路邊，要不是有熱心民眾和警消即時救援，後果真的不堪設想。警方也藉此呼籲，過年聚會飲酒千萬要量力而為，最好有人相伴或代叫計程車，千萬別讓親友獨自一人走在路上，才能開心過年、平安回家。

02/20 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／台中海鮮餐廳初六火警！廚師臉部雙手燙傷送醫

