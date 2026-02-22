　
政治焦點

朴子配天宮樸子媽躍上睡魔燈組！　台日宗教藝術跨界融合

▲▼嘉義縣長翁章梁特別邀請朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊，一同前往展區欣賞睡魔製作過程，期盼透過宗教信仰與世界交朋友。（圖／文化總會）

▲嘉義縣長翁章梁特別邀請朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊，一同前往展區欣賞睡魔製作過程，期盼透過宗教信仰與世界交朋友。（圖／文化總會，下同）

記者陶本和／台北報導

2026台灣燈會將於3月3日至15日，在嘉義縣登場，本屆燈會由嘉義縣政府主辦，特別攜手文化總會展開跨國合作，邀請來自日本青森的專業睡魔師來台駐地創作，在燈會展區現地製作大型睡魔燈組。睡魔師於燈會現地從骨架搭建、和紙張貼到彩繪上色的完整歷程，讓國際級藝術作品從無到有的誕生，為2026台灣燈會注入深厚的國際文化交流意涵。對此，嘉義縣長翁章梁特別邀請朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊，一同前往展區欣賞睡魔製作過程，期盼透過宗教信仰與世界交朋友。

翁章梁表示，睡魔源自日本東北地區重要祭典—青森睡魔祭，以立體巨型武者與神話人物造型聞名，融合繪畫藝術、紙紮技法、骨架結構與燈光設計，是兼具力量與美感的傳統藝術形式。本次特別邀請日本睡魔師跨海來台，完整呈現最道地的製作工法，不僅提升燈會專業層次，也深化大眾對睡魔藝術文化精神與職人工藝價值的理解。

翁章梁指出，本次睡魔燈組設計更融入嘉義在地宗教特色，以朴子配天宮所奉祀、深受地方信眾敬仰的「樸子媽」為創作核心意象，巧妙結合日本傳統祭典藝術與台灣媽祖文化。透過睡魔誇張奔放的造型語彙，融合媽祖慈悲護佑的精神象徵，在跨文化對話中展現創新詮釋，不僅象徵守護與光明，更彰顯嘉義深厚的宗教文化底蘊。

▲▼嘉義縣長翁章梁特別邀請朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊，一同前往展區欣賞睡魔製作過程，期盼透過宗教信仰與世界交朋友。（圖／文化總會）

翁章梁表示，宗教信仰作為地方文化的重要根基，此次以國際藝術形式轉化呈現，充分展現嘉義兼容並蓄、創新傳承的城市精神。睡魔團隊在新年期間也持續趕工，千順兩將軍與虎爺已畫好臉孔並陸續上色，並點亮燈泡著色，更能確認顏色的狀態是否符合設計的想像。

翁章梁指出，此次合作不僅是燈會展演規格的全面升級，更是嘉義縣深化國際文化交流的重要里程碑。透過與日本專業團隊攜手合作，讓世界看見嘉義豐沛的文化能量，也讓在地信仰透過藝術走向國際舞台。

嘉義縣政府也表示，日前釋出的睡魔宣傳短片於社群平台Threads引發熱烈討論，網友紛紛留言表示「竟然找來三大睡魔的青森」、「天吶居然可以在台灣看到睡魔祭的花燈」、「這個才叫燈會」、「超級期待！」顯見此次跨國合作話題十足，成功帶動高度社會關注。邀請全國民眾於3月3日至3月15日親臨2026台灣燈會現場，近距離欣賞睡魔燈組的震撼魅力；3月7日更可見證睡魔參與大遊行的盛況，共同感受嘉義與世界交會的璀璨時刻。

▲▼嘉義縣長翁章梁特別邀請朴子配天宮董事長蔡承宗及董監事團隊，一同前往展區欣賞睡魔製作過程，期盼透過宗教信仰與世界交朋友。（圖／文化總會）

嘉義燈會日本睡魔文化交流宗教信仰媽祖文化

