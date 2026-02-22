川普加徵15%全球關稅「2國逃過一劫」　各國反應一次看

▲美國總統川普。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

美國最高法院20日推翻總統川普對等關稅政策，川普隨即宣布加徵15%全球關稅進行反擊。在白宮公布的豁免清單之中，包括符合《美加墨協定》（USMCA）規範的加拿大與墨西哥商品，換句話說，這意味著加拿大和墨西哥的有效關稅稅率將下降，暫時躲過一劫。

加墨逃過一劫 輸美商品有效稅率下降

彭博等報導，在最高法院針對川普關稅案的裁決出爐之前，不符合豁免資格的加拿大與墨西哥商品分別被課徵35%、25%的稅。隨著裁決公布，川普政府迅速轉向使用替代法源並宣布最新一波全球關稅，情況出現變化。

專家學者推估兩國有效稅率將略有下降，雖然加、墨暫時躲過一劫，只不過外界也擔憂，川普對最高法院裁決的不滿也可能增加風險，即可能試圖修改或不惜撕毀USMCA來確保關稅收入。

加拿大與墨西哥兩國政府反應相當謹慎。墨西哥經濟部長厄伯拉特（Marcelo Ebrard）計畫親赴美國，與華府官員當面溝通貿易問題。加拿大負責美國貿易事務的部長勒布朗（Dominic LeBlanc）則表示，美國最高法院這項裁決證明加拿大一貫立場，即美方先前動用《國際緊急經濟權力法》課稅是不合理的。

鋼鐵、鋁材、汽車等品項目前仍維持懲罰性關稅，在此之際，加墨兩國官員也清楚知道，即便無法動用《國際緊急經濟權力法》（IEEPA），川普政府也準備採取其他手段。

貿易律師艾波頓（Barry Appleton）認為，「總統沒有失去籌碼，只是失去一個槓桿工具」，接下來可能見到各種手段工具被「武器化」，以規避國會監督。

亞洲國家觀望 德國：歐盟將協商統一立場

日本政府發言人已表示，政府將仔細研究裁決內容以及川普政府的回應，並做出適當回應。南韓提到，美國最高法院否決川普關稅的裁定不會影響到美韓達成的更廣泛貿易協議。中國正值農曆春節假期尚未做出正式回應。

另外，法國總統馬克宏表示，設立最高法院並建立法治似乎是個不錯的主意，「在民主制度下擁有權力和制衡力量是件好事」。法國貿易部長則稱，歐盟有足夠工具應對美國關稅措施。德國總理梅爾茨（Friedrich Merz）指出，他即將前往華盛頓訪問，屆時將針對此事提出協調一致的歐洲立場。