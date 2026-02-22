吃鼎泰豐排爆？一票推「台北2分店」　關鍵曝：20分鐘就入座

▲鼎泰豐。（圖／記者游瓊華攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

「鼎泰豐」是台灣餐飲之光，不只觀光客來台必朝聖，也深受台人喜愛。最近就有網友想吃鼎泰豐，卻被板橋門市滿滿人潮嚇到，忍不住發文求問，直呼板橋分店的人真的太多了，北部哪一家鼎泰豐不用等那麼久的？貼文曝光後引發討論，還有人細心分析時段與分店差異。

有網友在Threads求問，北部哪一家鼎泰豐人會比較少，感嘆「以後都去那家吃，板橋的人太多了吧！」貼文一出掀起討論，「新生平日五點半大概等20分鐘而已」、「台北101，不是生意不好喔！是座位很多」、「基本上沒有」、「天母店，排隊時間較短」、「平日都去信義A4或遠百A13。」

還有人分享經驗，「板橋沒有11點就到的話，至少要等半小時以上，有次在信義區臨時去A13吃（7個人）等不到20分鐘就有位置了」、「忠孝復興店，你可以11點前過去，有過不用排隊的經驗」、「A4平日應該還好，但假日晚上一樣要等一、兩個小時，下午三四點左右去就還不錯。」

事後原PO統計，「看了一下，A4、A13這兩家目前獲得最多推薦，以後就都去這兩家吃。」另外，不少網友指出，不同分店在不同時段人潮差很多，建議原PO避開尖峰時間。