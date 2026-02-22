被愛犬「舔一下」引發敗血症！她四肢截肢搶命　曝生死經歷

▲曼吉的醫師判斷，她應該是被愛犬舔到身上的傷口，才會引發嚴重敗血症。（圖／翻攝自Gofundme）



記者王佩翊／編譯

英國一名56歲婦人曼吉桑加（Manjit Sangha）因疑似被自家愛犬舔到身體上的一個小傷口，引發嚴重敗血症，最終導致四肢截肢、心臟驟停6次，住院長達32周才終於返家。她提醒民眾，這種可怕的經歷可能發生在任何人身上，千萬不能輕忽寵物舔舐傷口的潛在風險。

24小時內從健康到昏迷

曼吉2025年7月14日下班返家後開始感到身體不適。沒想到隔天早上，她就已經失去意識、呼吸困難，嘴唇發紫、手腳冰冷。她的丈夫卡姆（Kam Sangha）回憶道，「你會想說，怎麼可能在不到24小時內發生這種事？明明周六她還在跟狗玩，周日去上班，周一晚上就陷入昏迷。」

醫師研判，曼吉的敗血症很可能是因為她的狗舔舐了身上某處小傷口，例如割傷或抓痕。敗血症是一種罕見但極為嚴重的疾病，患者的免疫系統會開始攻擊自身組織和器官，而非對抗疾病和感染，往往危及生命。

▲曼吉四肢皆截肢。（圖／翻攝自Gofundme）



心臟停跳6次仍奮力求生

在加護病房期間，曼吉的心臟曾停止跳動6次。由於敗血症迅速擴散，外科醫師不得不截除她的雙手以及膝蓋以下的雙腿。曼吉還切除了脾臟，對抗肺炎，並出現膽結石，這意味著她未來可能需要接受更多手術，再次住院治療。

60歲的丈夫卡姆為了陪伴妻子，已經7個月沒有工作。他表示，「每一天都以為『她今天可能撐不過去了』，但她每一天都證明我們錯了，她經歷了這麼多磨難。她真的非常堅強。」這對夫妻甚至在醫院度過了他們結婚37周年紀念日。曼吉表示，她完全不知道發生了什麼事，「第一個月我什麼都不記得」。

籌款購買機械義肢重建生活

曼吉生病前除了在藥局工作，周末也會跟丈夫一起兼差，幾乎一周工作7天。如今出院返家，兩人只能籌募善款，以購買先進義肢，包括昂貴的機械手臂。

他們透過GoFundMe募款平台以及Screwfix的募款活動，已經籌得超過27000英鎊（約新台幣107萬元）。