高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

▲呂男開車擦撞計程車後逃逸。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市小港區於今（22）日凌晨發生一起「酒駕加肇逃」的案件。一名65歲呂姓男子酒後駕車，與計程車發生碰撞後直接逃逸，受害司機追逐攔截。據悉，呂男遭攔下後第一時間竟是撥電話向兒子求援，其子趕抵現場後與警發生衝突，最終呂男酒精濃度檢測高達0.6mg/L，全案移送法辦。

小港警分局漢民派出所於22日0時許接獲報案，指稱漢民路與金府路口有行車糾紛。經員警到場了解，衝突起因於47歲郭姓計程車運將與65歲呂姓男子在漢民路與崇文路口的擦撞意外。

▲遭擦撞的計程車。（圖／記者吳世龍翻攝）

據了解，呂男在擦撞發生後並未依規定停車處置，反而加速駛離現場。郭姓運將不甘受損，一路尾隨跟蹤至漢民、金府路口，才將呂男車輛成功攔截。呂男在被攔停後，隨即先撥打電話向其子求救；其子獲報後趕抵現場，眼見老父被圍，一度情緒激動與警方對峙。

處理員警第一時間制止呂男兒子的激動行為，並嚴正說明案情及相關法規，才情緒逐漸趨於和緩。警方隨後在呂男身上聞到明顯酒味，經現場實施酒精濃度檢測，測得數值竟高達0.6mg/L，已達刑法公共危險罪之法定標準。

▲呂男的自小客車。（圖／記者吳世龍翻攝）

針對呂男之行為，警方除了依《刑法》公共危險罪將其逮捕外，有關「肇事逃逸」部分，則依《道路交通管理處罰條例》第62條予以舉發。由於本案無人受傷，依法處以1,000元以上、3,000元以下罰鍰，並吊扣其駕駛執照1至3個月。全案訊後依公共危險罪嫌，移送高雄地方檢察署偵辦。

