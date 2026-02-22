初六送窮日！5開工吉時一次看　開工紅包「4招錢滾錢」



2月22日（農曆1月6日）為傳統習俗中的「送窮日」，民間有「趕五窮」以退散惡運的說法。風水命理師高宏寓表示，民眾在開工大吉前，應將象徵運勢不順的「智窮、學窮、文窮、命窮、交窮」逐出門外，同時掌握開工吉日與紅包開運法，有助於新年度事業順利推展。

高宏寓列出2026年5個開工黃道吉日，分別為初五（沖猴）、初六（沖雞）、初九天公生（沖鼠）、初十麒麟日（沖牛）以及正月十二（沖兔）。他提醒，開工祭拜時應準備三牲五果、發糕、甜湯及四色金等供品，並向神明稟報公司名稱與個人職務，祈求貴人引薦與業務順遂。待第二柱香燃起時，可同步開啟電腦、機器或收銀機運轉，象徵公司運勢啟動；燃放鞭炮則寓意生意興隆，帶動整體財氣。

針對開工紅包的運用，高宏寓提出4種「錢滾錢」方式：

作為購買工作相關「生財器具」的資金，象徵財利進門，有助提升業績與收入。

紅包屬於老闆給予的「貴人財」，可將紅包存入銀行，祈願年年薪資成長、貴人相助。

紅包過爐後，可放於枕頭下作為壓歲金，或置於家中財位聚寶盆鎮財，寓意守財聚氣。

將紅包放入錢包，並加入紅豆、綠豆、黑豆、黃豆及白米各1顆，象徵五穀豐收，待年底再存入銀行，代表收財納庫。



此外，初六當天除放鞭炮逐出晦氣外，也有「填窮」習俗，即將水填滿空瓮或讓家人飽食，象徵新的一年衣食無虞、家運安穩。

高宏寓指出，丙午年大利東西方，開工儀式除了祈福，也是一種心理與環境整理的過程，透過儀式感凝聚團隊向心力。透過完整稟報流程與開運布局，可避開沖煞，並在開春之際提升貴人運與事業運。他也提醒，無論送五窮或團拜開工，核心在於掃除不利氣場，迎接嶄新開始；老闆選擇吉日時，亦應避開生肖相沖時段，使團隊在天時、地利、人和條件下順利啟航，為全年營運奠定基礎。

