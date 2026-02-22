　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

大年初一連轟13槍！苗栗竹南2嫌落網　竟是「推筒子」惹禍

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮大年初一(17日)凌晨傳出槍響，嫌犯持槍朝一戶民宅射擊，造成住宅窗戶玻璃碎裂，現場留下彈痕跡證，所幸未釀成人員傷亡。警方案發後成立專案小組展開追查，經縝密蒐證、分析比對後，鎖定施嫌、黃嫌2人，並於21日晚間成功緝捕到案；初步了解，本案係因「推筒子」賭博引發糾紛，嫌犯遂持槍尋仇洩憤，目前詳細案情警方正持續釐清中，後續將依依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

▲▼苗栗竹南槍擊案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲苗栗竹南槍擊案，警方拘提2嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

 

初步了解，嫌犯施男日前到某前縣議員家中推筒子賭博，但連輸數把、輸了10多萬，施男最後一把還欠下1萬多元，該前縣議員因此不讓施離開，後親友因此拿錢來付債贖人，施男因此覺得面子掛不住，才於大年初一持改造槍械，並找來友人黃男開車載他前往該竹南住宅，並由施男連開13槍洩憤。

案發後警方成立專案小組展開追查，調閱周邊上百支監視器畫面逐一比對，最終鎖定施嫌、黃嫌犯案，並於21日晚間收網，順利將2嫌拘提到案。竹南分局長陳俞佐強調，不容許不法分子在地方紮根滋事，對於挑戰公權力之行徑絕不寬貸。全案訊後依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將2嫌移送偵辦。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▼施嫌持改造槍械連開13槍洩憤。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗竹南槍擊案。（圖／記者楊永盛翻攝）

▲▼苗栗竹南槍擊案。（圖／記者楊永盛翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲員工被砸頭死亡　群創發聲：深感遺憾
老高被爆離婚！小茉神隱…「4手同框」拜年照網熱議
川普第一反應曝光！關稅案被推翻　反問一句怒火中燒
黃國昌首合體「家樂福員工」：我當他最強後盾
川普動用沉睡50年法條！　全球關稅恐陷「無限輪迴」
中壢小姊妹刮中百萬！　眼框泛紅緊握對方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

桃園小黃深夜撞中央分隔島四輪朝天　運將疲勞恍神釀禍

大年初一連轟13槍！苗栗竹南2嫌落網　竟是「推筒子」惹禍

快訊／南科群創光電員工作業「重物砸破頭」　送醫搶救仍不治

快訊／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭　當場無呼吸心跳

台中凌晨機車對撞！41歲男一度無呼吸心跳...重傷搶命中

張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

快訊／北市清晨傳搶案！計程車遭劫匪「整輛開走」　警鎖定2嫌

吳淡如氣炸！詐團「神鬼複製」騙走退休族250萬　車手喊：沒錢賠

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

高雄男駕車擦撞小黃開溜　遭攔下急call子救駕...酒測0.6慘了

桃園小黃深夜撞中央分隔島四輪朝天　運將疲勞恍神釀禍

大年初一連轟13槍！苗栗竹南2嫌落網　竟是「推筒子」惹禍

快訊／南科群創光電員工作業「重物砸破頭」　送醫搶救仍不治

快訊／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭　當場無呼吸心跳

台中凌晨機車對撞！41歲男一度無呼吸心跳...重傷搶命中

張文案4／捷運站內「衝鋒槍」惹議！提高見警率是安心劑還是作秀

快訊／北市清晨傳搶案！計程車遭劫匪「整輛開走」　警鎖定2嫌

吳淡如氣炸！詐團「神鬼複製」騙走退休族250萬　車手喊：沒錢賠

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！營養師揭3恐怖後果

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

群創南科廠30歲男員工遭「重物砸頭」身故　公司：深感遺憾

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

明天要上班上學！如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常

AI助理下載量翻倍　ChatGPT年營收破千億史上最快

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

收到粉絲特製「宮廟背心」 Rain穿上後竟毫無違和感XD

社會熱門新聞

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

娶空姐又偷吃空姐！　副機師告華航慘吞敗

彰化轎車撞民宅起火　駕駛45%燒燙傷

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

即／南科群創光電員工「重物砸破頭」　送醫搶救仍不治

北市男「誤信假吳淡如」噴光退休金

嘉義男遭隨機攻擊　兇嫌遭羈押

快訊／台中知名吃到飽餐廳疑爆食物中毒

獨／菜市場之花正面曝！亮麗直播主慘被踢裂下體

姐妹花遭性侵　性防課上班脫口「我也有」

即／南科群創光電意外！男員工遭重物砸破頭命危

新北女拋錨遇「天價拖吊」　不到10公里要10萬氣炸

17歲老狗截肢猝死　飼主怒告獸醫索賠200

酒店紅牌「3空」被捕！成植物人躺13年...最終判決曝

更多熱門

相關新聞

醫美負責人遭轟4槍　9年前曾陷借貸爭議

醫美負責人遭轟4槍　9年前曾陷借貸爭議

台北市大安區仁愛路一家醫美診所今(21)日中午12時40分驚傳槍響，正值開工團拜之際，65歲蕭姓負責人疑因經營糾紛，遭不明男子尾隨後連開4槍，其中1槍擊中右小腿，當場血流如注，另有2名員工遭流彈波及輕微擦挫傷，警方正全力追緝開槍歹徒，而蕭姓男子先前就多次捲入企業經營權之爭，這次再度疑因經營權爭議登上新聞版面，甚至險些喪命。

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

醫美診所負責人中彈！旁人攙扶癱坐血染紅褲

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

挑初五開工日開槍！醫美診所負責人中彈…供品桌一地血

孕婦如廁急產嬰掉進馬桶　臉朝上幸運獲救

孕婦如廁急產嬰掉進馬桶　臉朝上幸運獲救

模範里長遇死劫畫面曝！走斑馬線被撞...搶救14天離世

模範里長遇死劫畫面曝！走斑馬線被撞...搶救14天離世

關鍵字：

苗栗竹南推筒子槍擊

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面