大年初一連轟13槍！苗栗竹南2嫌落網　竟是「推筒子」惹禍

記者楊永盛、莊智勝／苗栗報導

苗栗縣竹南鎮大年初一(17日)凌晨傳出槍響，嫌犯持槍朝一戶民宅射擊，造成住宅窗戶玻璃碎裂，現場留下彈痕跡證，所幸未釀成人員傷亡。警方案發後成立專案小組展開追查，經縝密蒐證、分析比對後，鎖定施嫌、黃嫌2人，並於21日晚間成功緝捕到案；初步了解，本案係因「推筒子」賭博引發糾紛，嫌犯遂持槍尋仇洩憤，目前詳細案情警方正持續釐清中，後續將依依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌移送偵辦。

▲苗栗竹南槍擊案，警方拘提2嫌到案。（圖／記者楊永盛翻攝）

初步了解，嫌犯施男日前到某前縣議員家中推筒子賭博，但連輸數把、輸了10多萬，施男最後一把還欠下1萬多元，該前縣議員因此不讓施離開，後親友因此拿錢來付債贖人，施男因此覺得面子掛不住，才於大年初一持改造槍械，並找來友人黃男開車載他前往該竹南住宅，並由施男連開13槍洩憤。

案發後警方成立專案小組展開追查，調閱周邊上百支監視器畫面逐一比對，最終鎖定施嫌、黃嫌犯案，並於21日晚間收網，順利將2嫌拘提到案。竹南分局長陳俞佐強調，不容許不法分子在地方紮根滋事，對於挑戰公權力之行徑絕不寬貸。全案訊後依恐嚇、槍砲彈藥刀械管制條例等罪嫌將2嫌移送偵辦。至於全案詳細發生原因及經過，仍有待警方進一步調查釐清。

▼施嫌持改造槍械連開13槍洩憤。（圖／記者楊永盛翻攝）

