飛官辛柏毅29歲生日！妻買草莓蛋糕　赴「最靠近他的海邊」慶生

▲2月21日是辛柏毅29歲生日。（圖／翻攝自Threads）



記者施怡妏／綜合報導

空軍上尉飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16AM單座戰機執行夜航訓練，卻在花蓮外海失聯，至今已超過40天。如今春節家家戶戶團聚，辛柏毅親友還在等他回家，21日正逢他29歲生日，一家人前往「最靠近他的海邊」替他慶生，準備了草莓蛋糕，在沙灘寫下祝福，畫面令人動容。

家人海邊替辛柏毅慶生



[廣告]請繼續往下閱讀...

「今天是第一個沒有辛柏毅的辛柏毅生日」，妻子在Threads發文，21日與公婆一起前往「最靠近辛柏毅的海邊」替他慶祝29歲生日。父親默默在沙灘上寫下想對兒子說的話，她則望著照片與準備好的草莓蛋糕發呆，淚水止不住，甚至哭花了妝。

妻子提到，當天天氣溫暖，父母臉上的愁容似乎淡了一些，她則努力用妝容掩飾憔悴，「如果要前往幸福的路上，我們都還遙遙無期；但唯一不變的，是對你濃厚的思念及偏愛」、「生日快樂，我最寵愛的大男孩。」字句流露堅定與牽掛，也讓不少網友看了鼻酸。

妻子日前也透露，自己有以先生名義定期捐贈遺體袋，「淋過雨才懂被撐傘的暖。我以先生的名字定期定額捐款遺體袋」，也把原本先生今年要包給她的紅包拿來做善事，只盼有一天能在海的某一處找到他，親自帶他回家，「私心希望有一天你能在海的某一處被找到，讓我帶你回家。」

度完蜜月歸建不到48小時 夜航訓練失聯

29歲的辛柏毅來自澎湖，畢業於空軍官校108年班，去年5月與同在空軍服役的妻子結婚，還未育有子女，不料才剛從芬蘭度完蜜月回台，歸建不到48小時，今年1月6日就在夜間訓練時發生意外，持續失聯至今。

▼飛官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

