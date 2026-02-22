　
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

飛官辛柏毅29歲生日！妻買草莓蛋糕　赴「最靠近他的海邊」慶生

▲▼ 。（圖／翻攝自Threads）

▲2月21日是辛柏毅29歲生日。（圖／翻攝自Threads）

記者施怡妏／綜合報導

空軍上尉飛官辛柏毅1月6日駕駛F-16AM單座戰機執行夜航訓練，卻在花蓮外海失聯，至今已超過40天。如今春節家家戶戶團聚，辛柏毅親友還在等他回家，21日正逢他29歲生日，一家人前往「最靠近他的海邊」替他慶生，準備了草莓蛋糕，在沙灘寫下祝福，畫面令人動容。

家人海邊替辛柏毅慶生

「今天是第一個沒有辛柏毅的辛柏毅生日」，妻子在Threads發文，21日與公婆一起前往「最靠近辛柏毅的海邊」替他慶祝29歲生日。父親默默在沙灘上寫下想對兒子說的話，她則望著照片與準備好的草莓蛋糕發呆，淚水止不住，甚至哭花了妝。

妻子提到，當天天氣溫暖，父母臉上的愁容似乎淡了一些，她則努力用妝容掩飾憔悴，「如果要前往幸福的路上，我們都還遙遙無期；但唯一不變的，是對你濃厚的思念及偏愛」、「生日快樂，我最寵愛的大男孩。」字句流露堅定與牽掛，也讓不少網友看了鼻酸。

妻子日前也透露，自己有以先生名義定期捐贈遺體袋，「淋過雨才懂被撐傘的暖。我以先生的名字定期定額捐款遺體袋」，也把原本先生今年要包給她的紅包拿來做善事，只盼有一天能在海的某一處找到他，親自帶他回家，「私心希望有一天你能在海的某一處被找到，讓我帶你回家。」

度完蜜月歸建不到48小時　夜航訓練失聯

29歲的辛柏毅來自澎湖，畢業於空軍官校108年班，去年5月與同在空軍服役的妻子結婚，還未育有子女，不料才剛從芬蘭度完蜜月回台，歸建不到48小時，今年1月6日就在夜間訓練時發生意外，持續失聯至今。

▼飛官辛柏毅。（圖／IDF經國號粉專提供）

▲▼辛柏毅,F-16,F-16V,F-16AM。（圖／IDF經國號粉專提供）

陳光復摔傷一度命危　家屬曝最新病況

澎湖縣長陳光復17日於澎湖縣文化局演藝廳階梯不慎摔落，頭部重創昏迷，一度無呼吸心跳，緊急送往三軍總醫院澎湖分院搶救，並後送至高雄榮民總醫院治療。陳光復家屬今（19日）透過陳光復臉書表示，陳光復目前各項生命徵象穩定，且持續在好轉，「看著他一貫韌性十足的生命力與康復意志，我們也安心不少」。

飛官辛柏毅失聯40天　妻「以他名義做1善事」

辛柏毅失聯40天　妻心痛寫下「我沒放棄等他」

2026「生日美甲」範本一次看

返鄉人潮爆增！彰警出動「機動派出所」　失聯阿伯找到了

關鍵字：

辛柏毅空軍失聯生日家屬

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

