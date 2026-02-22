「家樂福員工」打敗金釵　黃國昌合體陳彥廷：我當他最強後盾

▲民眾黨主席黃國昌、三重蘆洲議員參選人陳彥廷今天上午赴蘆洲保和宮發放發財金。（圖／記者呂佳賢攝）

記者鄭佩玟／台北報導

民眾黨2026新北市三重、蘆洲議員初選，黨主席黃國昌四金釵之一的周曉芸意外在初選6民調輸給素人陳彥廷，讓陳獲得新北市第4選區議員提名。黃國昌今（22日）赴三重、蘆洲跑行程，首度合體陳彥廷拚陸戰。面對首個陸戰行程，陳彥廷坦言自己很緊張；黃國昌則說，民眾黨全黨上下、新北黨部，都會成為陳彥廷的最強後盾。

黃國昌指出，陳彥廷經過黨內民主程序勝出，就是民眾黨在三重蘆洲所推出的議員候選人，陳彥廷從台大光電所畢業後，在產業有15年的服務經驗，獲得提名後也快速架設政見網站，希望透過工程師思維、科技方式，實際解決在地鄉親食衣住行各方面，並提出非常確切的方案。

黃國昌誇讚，陳彥廷是個非常令人期待的新人，他個人、民眾黨全黨上下、新北黨部，都會成為最強後盾。他強調，陳彥廷現在就是團隊的一份子，也希望所有三蘆地區鄉親，能多認識陳彥廷，會發現陳是一個非常純真、樸實、可愛的優秀年輕工程師，會把專業帶入生活當中，改善大家生活品質。

陳彥廷受訪時坦言，自己確實蠻緊張的，不過盡量平常心面對。談到選戰策略，陳彥廷說，會在三重找一個競選辦公室，問問以前的同學、同事，有無意願加入選舉團隊。

▲民眾黨三重蘆洲議員參選人陳彥廷。（圖／記者呂佳賢攝）

被問到何時推出「合體黃國昌」的競選看板？陳彥廷回應，要看黨部安排；至於家樂福工作會繼續做嗎？陳彥廷則說，現在仍是年假期間，之後會回公司和主管商量，看能否把時間空出來。他說，自己在賣場工作時的觀察，會比較貼近一般真實市民的心聲，希望能給市民比較信任的構思。