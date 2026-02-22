手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

▲看到店員戴戒指、做美甲都拒買。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台灣人對手搖飲的熱愛有目共睹，從街道上飲料店林立的程度就能看出來，全台飲料店數量已突破2.8萬家，一名自稱曾任連鎖飲料店稽核的網友提醒，只要看到店員「做指甲」或「戴戒指」，建議消費者立刻轉身離開，去買隔壁間，貼文曝光，兩派網友掀起論戰。

做美甲、戴戒指是警訊



網友在Threads發文，若走到店門口就看到店員留指甲、做美甲或手上配戴戒指，「請馬上轉身去買隔壁的」，這類門市的內部環境，恐怕到讓人不敢細想，呼籲消費者提高警覺，「內部環境長怎樣你不會想知道，信我。」

他進一步指出，「希望大家不要糾結，戴手套跟不戴手套，美甲飾品就是會有掉落風險，不做、不戴、勤洗手，才是最優解」。

抹布顏色、數量也是觀察重點



除了觀察店員之外，他也分享另一個觀察重點，檯面抹布的數量與顏色，若店家準備兩條以上且不同顏色的抹布，通常代表有基本的區分使用；反之，若僅有一條，或多條卻同色，「請打開你的警報」，因為可能會「一布到底」，從擦拭桌面到處理飲料都混用，衛生風險相對提高。

貼文一出，有部分網友認同，「餐飲科路過，餐飲業本來就規定不能有指甲、塗指甲油 」、「所以我從來不用做美甲的孩子」、「冷知識：戴手套的也不一定多乾淨，你根本不知道他的手套摸過什麼」、「感覺那些殘留食物會卡進戒指或指甲縫裡，然後很難洗乾淨，光用想就覺得噁心」。

不過也有網友反駁，「我在裡面待四五個小時，可能洗手次數比你一天洗手次數還多，不要以偏概全好嗎？」

法規有明訂 違規恐挨罰



底下就有網友指出，「衛福部本來就規定食品從業人員要剪短指甲、不能做美甲、不能塗指甲油，上班時也不能配戴戒指，不是店家規定的，是《食品良好衛生規範準則》規定的，如果抽查沒過會被罰款」。