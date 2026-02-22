　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

▲▼手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲（示意圖／ETtoday資料照）

▲看到店員戴戒指、做美甲都拒買。（示意圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

台灣人對手搖飲的熱愛有目共睹，從街道上飲料店林立的程度就能看出來，全台飲料店數量已突破2.8萬家，一名自稱曾任連鎖飲料店稽核的網友提醒，只要看到店員「做指甲」或「戴戒指」，建議消費者立刻轉身離開，去買隔壁間，貼文曝光，兩派網友掀起論戰。

做美甲、戴戒指是警訊

[廣告]請繼續往下閱讀...

網友在Threads發文，若走到店門口就看到店員留指甲、做美甲或手上配戴戒指，「請馬上轉身去買隔壁的」，這類門市的內部環境，恐怕到讓人不敢細想，呼籲消費者提高警覺，「內部環境長怎樣你不會想知道，信我。」

他進一步指出，「希望大家不要糾結，戴手套跟不戴手套，美甲飾品就是會有掉落風險，不做、不戴、勤洗手，才是最優解」。

抹布顏色、數量也是觀察重點

除了觀察店員之外，他也分享另一個觀察重點，檯面抹布的數量與顏色，若店家準備兩條以上且不同顏色的抹布，通常代表有基本的區分使用；反之，若僅有一條，或多條卻同色，「請打開你的警報」，因為可能會「一布到底」，從擦拭桌面到處理飲料都混用，衛生風險相對提高。

貼文一出，有部分網友認同，「餐飲科路過，餐飲業本來就規定不能有指甲、塗指甲油 」、「所以我從來不用做美甲的孩子」、「冷知識：戴手套的也不一定多乾淨，你根本不知道他的手套摸過什麼」、「感覺那些殘留食物會卡進戒指或指甲縫裡，然後很難洗乾淨，光用想就覺得噁心」。

不過也有網友反駁，「我在裡面待四五個小時，可能洗手次數比你一天洗手次數還多，不要以偏概全好嗎？」

法規有明訂　違規恐挨罰

底下就有網友指出，「衛福部本來就規定食品從業人員要剪短指甲、不能做美甲、不能塗指甲油，上班時也不能配戴戒指，不是店家規定的，是《食品良好衛生規範準則》規定的，如果抽查沒過會被罰款」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

02/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
99 0 1900 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
30歲員工被砸頭死亡　群創發聲：深感遺憾
老高被爆離婚！小茉神隱…「4手同框」拜年照網熱議
川普第一反應曝光！關稅案被推翻　反問一句怒火中燒
黃國昌首合體「家樂福員工」：我當他最強後盾
川普動用沉睡50年法條！　全球關稅恐陷「無限輪迴」
中壢小姊妹刮中百萬！　眼框泛紅緊握對方

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

最美議員拜年片「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號：字幕別鬧了

迎收假潮！小港機場e-Gate全線開啟　最快「10秒通關」

初六送窮日！5開工吉時一次看　開工紅包「4招錢滾錢」

飛官辛柏毅29歲生日！妻買草莓蛋糕　赴「最靠近他的海邊」慶生

開工紅包丟了會衰？紅包袋6撇步一次看　招財開運一整年

新北「生生喝鮮乳」明起實施　2到12歲每周免費領1瓶

天氣太冷拒絕邀約也OK！日本人氣身心科醫師教你不勉強自己的界限原則

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

車子烏來遊拋錨遇天價拖吊！10公里被索10萬　氣炸當街槓業者

花東海岸公路自小客衝撞電桿！車頭變形爛毀　女失去呼吸心跳受困

水豚悠閒漫步虎尾水道「走水路回娘家」畫面曝　民眾合力救援

台南民宅大火！狗狗命危癱倒在主人懷中　飼主崩潰嘴對嘴吹氣救命

A-Lin直播落淚：謝謝粉絲成就　憶首場簽唱會「只有3個人」

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

最美議員拜年片「胸前挖洞」！1心機選民狂哀號：字幕別鬧了

迎收假潮！小港機場e-Gate全線開啟　最快「10秒通關」

初六送窮日！5開工吉時一次看　開工紅包「4招錢滾錢」

飛官辛柏毅29歲生日！妻買草莓蛋糕　赴「最靠近他的海邊」慶生

開工紅包丟了會衰？紅包袋6撇步一次看　招財開運一整年

新北「生生喝鮮乳」明起實施　2到12歲每周免費領1瓶

天氣太冷拒絕邀約也OK！日本人氣身心科醫師教你不勉強自己的界限原則

學測成績周三公布　專家教戰「甄選入學」2原則：選相近難度校系

過完年…爸媽「一個人隨便吃」竟是衰弱警訊！營養師揭3恐怖後果

川普關稅哪些違法？拿得到退款嗎？　4大QA一次看懂

駕車撞前岳父家起火！彰化恐怖男過年兩度鬧事　45%燒燙傷進加護

群創南科廠30歲男員工遭「重物砸頭」身故　公司：深感遺憾

龍恩春訓傷退　蔡其昌：已第一時間聯繫、初檢無骨折也無大礙

明天要上班上學！如何快速收心？5個方法讓你無痛回歸日常

AI助理下載量翻倍　ChatGPT年營收破千億史上最快

老高離婚逃稅傳言齊發！小茉神隱…「4手同框」拜年照網解讀反擊

手搖飲店員「手上有2特徵」拒買！前稽核員曝內幕：轉頭買別家

農曆年後綠植如何除舊佈新？達人親授春季護理「5大祕訣」讓室內盆栽重獲新生

【說好的不見不散】柯基公園散步不見老朋友...孤零零地四處張望QQ

生活熱門新聞

全台連下4天！　溼答答時間曝

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

最強小火鍋是哪一家？　網公開心中第一名

逛百貨公司！超多人「跳過1層樓不逛」　大票人點頭

迴轉壽司店為何都提供熱綠茶？　內行曝原因

老高爆逃稅罰18億遭扣留？網不信狂打臉

全台有雨！　2波溼答答時間曝

快訊／初五大樂透1注獨得　頭獎落台南

3波鋒面接力！　後面「雨更大」

更多熱門

相關新聞

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

隨著新春團圓餐桌陸續開戰，有不少人認為「只要不喝酒，就不會傷肝」。然而，年後體檢報告往往讓人傻眼：「中度脂肪肝」。醫師楊智鈞指出，肝臟受傷的真正元兇，往往不是肥肉，而是「糖」。

網傳茶葉蛋很甜　營養師揭真相

網傳茶葉蛋很甜　營養師揭真相

連鎖手搖飲PO公告「15天停開發票」遭轟　急道歉

連鎖手搖飲PO公告「15天停開發票」遭轟　急道歉

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業

獨／手搖名店遭潑漆！疑追求女店員遭拒還被失業

她花14萬元「做黃金美甲」！網：剪指甲時去掃金粉

她花14萬元「做黃金美甲」！網：剪指甲時去掃金粉

關鍵字：

手搖飲衛生美甲戒指飲料店

讀者迴響

熱門新聞

快訊／川普宣布將全球關稅從10%升至15%

全台連下4天！　溼答答時間曝

很像感冒！　醫：出現「4症狀」快就醫

快訊／8級強風要來了　今晚雨區擴大

新年聚餐喝「這杯」比肥肉更傷肝！

天后零偽裝現高雄捷運！乘客全在滑手機　歌迷傻眼：竟然沒人發現

快訊／男失控翻國道五楊高架護欄墜亡

老婆約激戰！全職爸用1方式護婚姻

日旅館怒曝台遊客劣質行徑！　最新發文曝光：平常心繼續營運

聽說大學生「高雄騎機車回台北」　他傻了

抱1064張巨嬰ETF帳面虧32萬　內行曝配息已回本

「一見面就試車」妹子暈船喊舒服！男隔天1句超渣

快訊／幸運爆棚！今彩539頭獎4注中

川普祭10%全球關稅「3天後上路」　豁免清單曝

即／豪華商務機空中漏油！　緊急轉降高雄

更多

最夯影音

更多
導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方

導航設錯！19歲女騎士誤闖國1南崁段　嚇壞不敢動急求助警方
陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

陳漢典「想買可樂」遭Lulu罵　拍婚紗被BGM控制「模仿余天XD」

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

許允樂公開李玉璽求婚影片　他「自彈自唱告白」好感人

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

好天氣還有4天！下周連迎2波鋒面　北部、東半部先轉雨

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

挑初五開工日開槍！大安區醫美診所負責人團拜中彈　供品桌一地血

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面