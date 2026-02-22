鹿港老街「年破2200萬人次」稱霸全台！網揭3大魅力：每年必去

▲鹿港天后宮。（圖／記者許宥孺攝）



記者施怡妏／綜合報導

今年春節連假長達9天，不少民眾把握時間與家人聚會及出遊，趁著天氣好到戶外走春踏青，就有網友引用去年觀光數據指出，鹿港老街1至11月累積人次突破2200萬，遠遠甩開其他老街，好奇它究竟憑什麼？對此，有網友點出3原因。

一名網友在PTT發文，台灣各地老街林立，根據去年1月至11月的旅遊統計，鹿港老街及周邊地區以2232萬4,939人次高居榜首，第二名的旗山老街，遊客人數為674萬人次，第三名的新化老街則是174萬人次。

原PO驚呼，鹿港老街居然與其他老街差距驚人，忍不住發問「鹿港老街旅遊人數是怎麼贏那麼多的？」

▲鹿港老街。（圖／取自彰化縣政府網站）



吃喝逛玩一次包 在地特色成亮點



貼文一出，網友點出鹿港老街2大魅力點，好吃又好逛，且保有歷史氛圍與在地生活感，和部分商業味較重的「觀光老街」不同，「上百種在地小吃，去哪裡找」、「可以玩的範圍很大，又都可以步行，不會只有一個小區域能玩」、「今天年初三去鹿港，真的人山人海，不錯啦」、「經典古味，古物保存良好，每年必去」。

還有網友指出，很多都是去鹿港天后宮拜拜的民眾，「很多是去拜拜順便逛」、「進香團貢獻很大」、「長輩族群很愛去」。

根據交通部觀光署公布的去年1至11月觀光遊憩據點統計資料，「鹿港老街及周邊地區」以22,324,939人次居冠；第二名為「旗山老街」6,744,149人次。其後依序為「新化老街」1,741,011人次、「內灣老街」1,449,986人次、「鶯歌老街」1,263,376人次、「三峽老街」1,121,059人次、「鹽水老街」1,030,633人次、「北埔老街」864,477人次，以及萬和宮（含南屯老街）243,843人次。