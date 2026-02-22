　
國際

日本知名「裸男祭」恐怖踩踏事故！3人昏迷無意識　6人送醫


記者王佩翊／綜合報導

日本岡山市一場傳統裸祭21日驚傳意外，多名參與者在激烈爭奪象徵福氣的「寶木」時意外受傷，6人送醫，其中3人陷入昏迷狀態。該活動被列為日本國家重要無形民俗文化財，已有500多年歷史，怎知卻發生意外，目前警方已經介入調查。

根據《日本放送協會》報導，警方21日10時接獲通報稱，位於岡山縣岡山市東區的西大寺觀音院發生多名參加祭典的人受傷的事故。警消趕抵現場後發現數名男子倒地不起。

根據調查，這些僅穿著類似丁字褲的兜襠布參與者，在正殿熄燈、寶木投擲後不久便發生推擠踩踏事故。這項名為「西大寺會陽」的裸祭已有超過500年歷史，被日本政府列為國家重要無形民俗文化財。每年吸引上萬名男性參加者身著兜襠布，在寒冬中爭搶被視為能招來好運的寶木。

主辦單位透露，21日當天約有1萬名信眾湧入會場，傷者出現的時間點恰好在晚間10時寺院正殿關閉照明之際。當工作人員朝黑暗中聚集的人群投擲直徑4公分、長20公分的木棒後，現場隨即陷入混亂。

該起推擠踩踏事故造成多名男子受傷，有6人被送往醫院，其中3人送醫時失去意識，另外3人仍能對話。警方目前正全力調查事故發生經過，釐清詳細事發原因。

 
02/20

關鍵字：

日韓要聞裸祭踩踏事故岡山市寶木文化財

